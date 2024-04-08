Глава МИД РФ Лавров прибыл в Пекин для переговоров c китайским коллегой Ван И

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл 8 апреля в аэропорт Шоуду в Пекине. В ходе рабочего визита он встретится с китайским коллегой Ван И.

«Министр иностранных дел России С.В. Лавров прибыл с официальным визитом в Пекин», — сообщил Telegram-канал внешнеполитического ведомства РФ.

На повестке переговоров — вопросы сотрудничества РФ и КНР, взаимодействие и работа в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати», региональная тематика.

Кроме того, запланировано обсуждение украинского конфликта и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

7 апреля в МИД РФ сообщали, что министр иностранных дел России Лавров посетит КНР 8–9 апреля. Официальный визит главы МИД РФ предусматривает переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, уточнили в ведомстве.

Министр Ван И в тот же день заявил, что Россия и Китай развивают свое сотрудничество в разных сферах, а основа их взаимоотношений — принцип неконфронтации. Глава китайского МИДа подчеркнул, что отношения между РФ и КНР основаны на взаимных интересах двух народов, это стратегический выбор обеих стран.

Лавров в свою очередь отметил 14 февраля, что Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с Китаем и большую роль в этом играет хорошо налаженный диалог президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению главы российского МИДа, сейчас взаимоотношения между РФ и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю их историю.