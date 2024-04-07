Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит КНР 8–9 апреля, где он и глава МИД Китая Ван И проведут переговоры. Об этом 7 апреля сообщили в МИД РФ.

«8–9 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в КНР, в рамках которого предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Министры во время своей встречи обсудят множество вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества России и Китая, например взаимодействие в таких международных организациях, как ООН, ШОС, АТЭС, G20 и других. Также переговоры коснутся кризиса на Украине и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ван И 7 марта заявил, что Россия и Китай развивают свое сотрудничество в разных сферах, а основа их взаимоотношений — принцип неконфронтации. Глава китайского МИДа подчеркнул, что отношения между РФ и КНР основаны на взаимных интересах двух народов, это стратегический выбор обеих стран.

Лавров, в свою очередь, отметил 14 февраля, что Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с Китаем и большую роль в этом играет хорошо налаженный диалог президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению главы российского МИДа, сейчас взаимоотношения между РФ и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю их историю.