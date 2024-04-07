Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +16 градусов в Москве 7 апреля
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ
Мир
Reuters сообщило о нанесении ВВС Израиля ударов по долине Бекаа в Ливане
Политика
Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И
Мир
Украина призвала НАТО зарезервировать место в альянсе до окончания конфликта
Политика
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Общество
На Саур-Могиле развернули 200-метровый флаг ДНР
Мир
На Украине признали уничтожение позиций ВСУ российскими авиабомбами
Общество
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 28 см
Мир
Спикер парламента Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Общество
В Орске проверят обоснованность цен на продукты первой необходимости
Мир
Шор назвал продуктивное взаимодействие с Россией будущим Молдавии
Мир
В ВСУ сообщили о пожаре в Одессе после взрывов
Мир
Советник Пушилина допустил возможность свержения Зеленского при военном перевороте
Мир
Избирательная кампания Трампа собрала рекордные $50,5 млн во Флориде
Общество
Власти заявили о развитии ситуации с паводком в Орске по наихудшему сценарию

Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с главой МИДа Ван И

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит КНР 8–9 апреля, где он и глава МИД Китая Ван И проведут переговоры. Об этом 7 апреля сообщили в МИД РФ.

«8–9 апреля состоится официальный визит министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова в КНР, в рамках которого предусмотрены переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Министры во время своей встречи обсудят множество вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества России и Китая, например взаимодействие в таких международных организациях, как ООН, ШОС, АТЭС, G20 и других. Также переговоры коснутся кризиса на Украине и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Все стороны согласны, что мир будет достигнут через переговоры»
Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй — о позициях участников конфликта на Украине, энергетических проектах с Россией и решении проблем на Ближнем Востоке и Корейском полуострове

Ван И 7 марта заявил, что Россия и Китай развивают свое сотрудничество в разных сферах, а основа их взаимоотношений — принцип неконфронтации. Глава китайского МИДа подчеркнул, что отношения между РФ и КНР основаны на взаимных интересах двух народов, это стратегический выбор обеих стран.

Лавров, в свою очередь, отметил 14 февраля, что Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с Китаем и большую роль в этом играет хорошо налаженный диалог президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению главы российского МИДа, сейчас взаимоотношения между РФ и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю их историю.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024