Си Цзиньпин принял прибывшего в Китай с визитом Лаврова

Председатель КНР Си Цзиньпин принимает министра иностранных дел России Сергея Лаврова, находящегося с визитом в Китае. Встреча началась 9 апреля.

«В этом году Китай и Россия отмечают 75-летие установления дипотношений. За эти годы наши страны встали на новый путь мирного существования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав», — напомнил председатель КНР в самом начале встречи.

Переговоры проходят в Доме народных собраний в столице КНР Пекине.

Ранее 9 апреля в Пекине прошли переговоры Лаврова с главой МИД КНР Ван И. Министры обсудили борьбу с терроризмом, кризис на Украине и выборы президента России, прошедшие 15–17 марта. Лавров отметил, что они состоялись в условиях «жесткого внешнего давления со стороны Запада». Кроме того, российский министр подчеркнул, что отношения Китая и РФ вышли на беспрецедентно высокий уровень, а Ван И, в свою очередь, заявил, что КНР намерена поддерживать стабильное развитие России под руководством президента Владимира Путина.

Позже в этот день на совместной пресс-конференции с Ван И Лавров рассказал, что Путин и Си Цзиньпин планируют в июне встретиться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в октябре — на саммите БРИКС, но у двух лидеров будут, как считает Лавров, и иные возможности «для поддержания регулярного политического диалога». Министр отметил, что встречи Путина и Си Цзиньпина — центральный элемент стратегического взаимодействия России и Китая.

Накануне, 8 апреля, Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. По словам корреспондента «Известий» Николая Иванова, кроме кризиса на Украине, второй горячей темой для переговоров Лаврова и Ван И была заявлена ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.