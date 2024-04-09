Глава МИД Китая указал на поддержку стабильного развития РФ со стороны КНР

Китай намерен поддерживать стабильное развитие России под руководством президента РФ Владимира Путина. Такое заявление 9 апреля сделал глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Также Ван И еще раз передал россиянам от имени Китая поздравление в связи с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ с «рекордным уровнем поддержки». Кроме того, глава китайского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что «под твердым руководством президента Путина российский народ ожидает светлое будущее».

«Будучи дружественным соседом России и всеобъемлющим стратегическим партнером, мы будем решительно поддерживать стабильное развитие и возрождение России под руководством президента Путина», — подчеркнул министр КНР.

По словам Ван И, Москва и Пекин будут и дальше налаживать укрепление стратегического взаимодействия на мировой арене.

«В рамках председательства России в БРИКС и председательства китайской стороны со второго полугодия в ШОС мы будем оказывать друг другу решительную поддержку и наращивать наше многостороннее взаимодействие», — сказал он.

Ранее в этот же день стало известно, что глава МИД РФ начал переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Отмечалось, что в ходе переговоров Лавров выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией РФ. В ходе переговоров глава МИД РФ отметил, что Москва и Пекин будут продолжать сотрудничество по антитеррору, в том числе по линии многосторонних механизмов, после теракта в «Крокус Сити Холле».

Накануне, 8 апреля, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. Как сообщил корреспондент «Известий» Николай Иванов, в МИДе заявили, что российский министр прилетел в Пекин обсудить с китайским коллегой горящие темы — это и Украина, и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.