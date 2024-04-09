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Лавров указал на беспрецедентный уровень отношений России и Китая

Лавров: отношения РФ и КНР благодаря лидерам вышли на беспрецедентный уровень
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Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova
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Отношения России и Китая благодаря своим лидерам вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием Владимира Путина на пост президента РФ преемственность линии на их укрепление получила дополнительные гарантии. Такое заявление 9 апреля сделал МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

«Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения. И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно, получила дополнительные гарантии», — сказал он.

По словам Лаврова, российско-китайское партнерство строится на основе принципов уважительного, равноправного, доверительного диалога, а также на основе взаимной поддержки по вопросам, затрагивающим коренные интересы обеих стран.

«И сотрудничество превосходит, как уже не раз наши лидеры констатировали, военно-политические союзы времен холодной войны, не направлено против какой-либо третьей стороны», — подчеркнул глава МИД РФ.

Кроме того, он обратил внимание на то, что близость или совпадение подходов России и Китая к решению основных проблем современного мира формируют фундамент для укрепления стратегической координации на мировой арене.

«Взаимодействие в международных делах позволяет нам эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем», — резюмировал Лавров.

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9 апреля глава МИД РФ начал переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Отмечалось, что в ходе переговоров Лавров выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за поддержку обеспечения суверенных прав россиян в соответствии с Конституцией РФ. В ходе переговоров глава МИД РФ отметил, что Москва и Пекин будут продолжать сотрудничество по антитеррору в том числе по линии многосторонних механизмов после теракта «Крокус сити холле».

Накануне, 8 апреля, глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом. Как сообщил корреспондент «Известий» Николай Иванов, в МИД заявили, что российский министр прилетел в Пекин обсудить с китайским коллегой горящие темы — это и Украина, и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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