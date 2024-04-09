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Лавров анонсировал встречи Путина и Си Цзиньпина на полях БРИКС и ШОС

Лавров: Путин и Си Цзиньпин запланировали встречи на полях саммитов БРИКС и ШОС
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Фото: ТАСС/POOL/Сергей Гунеев
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Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют встретиться на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне и на полях саммита БРИКС в октябре 2024 года. Об этом 9 апреля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И.

Лавров отметил, что обсудил с Ван И предстоящие встречи.

«Будут наверняка и другие возможности для поддержания регулярного политического диалога», — добавил он.

По его словам, в ходе переговоров министры обсудили контакты на высшем уровне, поскольку они остаются «центральным элементом российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

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Также ранее Лавров уточнил, что отношения России и Китая благодаря Путину и Си Цзиньпину вышли на беспрецедентный уровень, а с переизбранием российского лидера на пост президента РФ линия на их укрепление получила дополнительные гарантии.

Ранее во вторник глава МИД РФ провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И.

Лавров прибыл в Пекин с официальным визитом 8 апреля. Как сообщил корреспондент «Известий» Николай Иванов, в МИД заявили, что российский министр прилетел в Пекин обсудить с китайским коллегой горящие темы: это и Украина, и ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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