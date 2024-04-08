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Паслер поспорил с жителями Орска на встрече по ситуации с прорывом дамбы

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Фото: РИА Новости
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поспорил с жителями Орска в ходе встречи по ситуации с прорывом дамбы. Об этом 8 апреля сообщает с места событий корреспондент «Известий».

Одна из участниц встречи возмутилась из-за того, что в экстренной ситуации местные жители вынуждены «кланяться и просить» у администрации помощь.

«Я просил мне кланяться?» — резко ответил на это глава региона.

После этого собеседница спросила его, кто понесет ответственность за случившееся.

«Я же губернатор, а не следственный орган» — сказал Паслер, на что участница встречи попросила его уточнить, кто конкретно в администрации виноват в ЧП.

В ответ губернатор заявил, что «виноваты все», и напомнил, что он не строил дамбу. Он также выразил мнение, что уголовные дела по ситуации будут доведены до конца, однако это не является ключевым в данной ситуации.

Глава региона, в свою очередь, указал на факторы природной стихии, на которые администрация никак не могла повлиять. Однако участница встречи обвинила местные власти в изначально неправильном строительстве дамбы, а самого Паслера — в неконкретных ответах.

«Вы гидрогеолог что ли? Или водник?» — спросил ее губернатор.

В ходе своего разговора с инициативной группой митингующих в Орске, которая состоялась в этот день, Паслер также пожаловался на отложенный отпуск и потребовал от присутствующих выключить телефоны.

На встрече и по ее итогам он анонсировал ряд мер по борьбе с паводком. В частности, после того как вода начнет отходить, специалисты возьмутся за обеззараживание затопленной территории. Пострадавшим выплатят компенсации и с них не будут требовать оплату услуг ЖКХ, а сотрудникам предприятий в зоне подтопления полностью выплатят заработную плату.

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5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

В МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

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