Паслер на встрече с жителями Орска потребовал выключить телефоны

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с жителями Орска по ситуации с паводком потребовал от присутствующих выключить телефоны. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент «Известий».

«Телефоны убрали», — сказал он, открывая встречу.

В понедельник Паслер провел разговор с инициативной группой митингующих в Орске. По его словам, после того как вода начнет отходить, специалисты возьмутся за обеззараживание затопленной территории. Пострадавшим будут выплачены компенсации, с них не будут требовать оплату услуг ЖКХ. Также сотрудникам предприятий в зоне подтопления полностью выплатят заработную плату.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы, их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

В МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.