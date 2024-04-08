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Паслер заявил о полной выплате зарплат сотрудникам предприятий в зоне затопления

Паслер: зарплата работников предприятий в зоне затопления полностью сохранится
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Феин
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Заработная плата сотрудникам предприятий, оказавшимся в зоне подтопления в Оренбургской области, будет выплачиваться в полном объеме. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба губернатор региона Дениса Паслера по итогам комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Губернатор принял решение, что заработная плата будет выплачиваться в полном объеме, работодатели получат компенсацию из бюджета на эти цели», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Там также указали, что на этой неделе будет произведено около 16 тыс. единовременных выплат пострадавшим жителям области.

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Ранее в этот день Паслер заявил, что для жителей Оренбужья, которые полностью потеряли жилье в результате прорыва дамбы, предусмотрены компенсации. По его словам, предварительный ущерб оценивается в 21 млрд рублей. Кроме того, с пострадавших жителей затопленных территорий Оренбургской области не будут требовать оплату ЖКХ.

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала район Старый город от разливов реки Урал. Спасатели эвакуируют жителей. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).

8 апреля пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила о 10,1 тыс. затопленных домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков в регионе.

В этот же день в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

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