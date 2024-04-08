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Губернатор Оренбургской области провел встречу с жителями на фоне паводка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел разговор с инициативной группой митингующих в Орске, пришедших к зданию правительства. Об этом 8 апреля сообщает корреспондент «Известий».

Глава региона подробно объяснил сложившуюся ситуацию с паводком и выслушал претензии местных жителей.

«Мы сейчас столкнулись с такой ситуацией. У нас есть ряд территорий, где подтапливает каждый год. Но если не каждый год, что через год. И люди возвращаются, сушат [дома] и получают выплаты», — отметил Паслер.

Губернатор добавил, что, после того как вода начнет отходить, специалисты начнут обеззараживание затопленной территории. Для этого члены специальной комиссии будут приходить лично к жителями и проверять состояние их дворов и помещений.

«Мы же не думали, что так затопит»
Монологи очевидцев и волонтеров, оказавшихся в зоне подтопления в Орске

Ранее 8 апреля корреспондент «Известий» сообщил, что пострадавшие от прорыва дамбы в Орске собрались на несанкционированную акцию у здания администрации города в центре Орска на Комсомольской площади. Они критиковали действия местных властей в условиях паводка.

В этот же день в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах. 8 апреля сообщалось, что в Оренбурге подтоплено более 1,5 тыс. домов, за сутки их количество возросло на 188. При этом эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей, а уровень воды в реке Урал у Оренбурга за сутки вырос на 16 см и составил 872 см.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Паслер сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в Орске, их состояние не вызывает опасений. В целом в Оренбургской области, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

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