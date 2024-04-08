Паслер пожаловался на отложенный отпуск из-за ЧС в Орске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с местными жителями по ситуации с паводком пожаловался, что ни разу не сменил одежду и отложил отпуск из-за ЧС в Орске. Об этом 8 апреля сообщает с места событий корреспондент «Известий».

«Конечно, проще всего взять и найти кого-то одного, что кто-то плохой, кто-то во всем виноват, и потом об этом говорить и превращаться, соответственно, в неуправляемую толпу. Только, честно говоря, я ряду товарищей удивляюсь, я сейчас про вас говорю. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, живу здесь, даже одежду поменять еще ни разу не смог. Ни поспать, ни помыться, ни одежду поменять. Первый раз за пять лет взял отпуск за неделю и не пошел», — заявил глава региона.

Он также добавил, что гордится теми орчанами, которые уже купили лодки или использовали имевшиеся у них в наличии ранее, и принимают активное участие в эвакуации пострадавших жителей из подтопленных мест наравне со спасателями МЧС.

«Ездят, соответственно, спасают в прямом смысле этого слова. И таких людей в Орске огромное количество. За что я орчанам всем очень-очень благодарен. Вот это настоящие патриоты нашей страны, нашей родины и Орска. Этими людьми мы, конечно же, гордимся, и я в первую очередь», — отметил Паслер.

По словам губернатора, общая проблема должна сплотить людей, так как пережив ее вместе и объединившись, они «станут сильнее во всех смыслах этого слова». При этом на встрече с гражданами глава региона попросил выключить мобильные телефоны.

Ранее 8 марта провел разговор с инициативной группой митингующих в Орске, пришедших к зданию правительства. Он объяснил сложившуюся ситуацию с паводком и выслушал претензии местных жителей. Губернатор добавил, что, после того как вода начнет отходить, специалисты начнут обеззараживание затопленной территории. Кроме того, пострадавшим будут выплачены компенсации.

В этот же день в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что оно прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

На территории России в последнюю неделю зафиксированы паводки в регионах.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Паслер сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в Орске, их состояние не вызывает опасений. В целом в Оренбургской области, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.