К эвакуации людей из подтопленного Орска подключились волонтеры

Волонтеры помогают эвакуировать людей в безопасные места в городе Орске Оренбургской области, подтопленном из-за прорыва дамбы. Кадры эвакуации есть в распоряжении «Известий» 7 апреля.

Волонтеры на видео из подтопленного города одеты в серые непромокаемые костюмы. Вместе с сотрудниками МЧС и полицией добровольцы помогают жителям перемещаться на надувных спасательных лодках и выбираться из плавсредств. Кроме того, волонтеры помогают носить вещи и домашних животных. Женщин, детей и маломобильных людей они переносят на руках.

Один из эвакуированных рассказал, что в той части Орска, куда добралась вода, много людей ждут эвакуации, среди них есть пенсионеры и инвалиды. Оставаться в подтопленных домах не только опасно, но и не имеет смысла — там отключены электричество и газ.

На кадрах эвакуации при этом заметно, что в залитом водой городе идет довольно сильный дождь.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. В Орске действуют 12 ПВР. Власти увеличат их количество, если понадобится. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков. Его задача — контролировать и координировать работу спасателей.