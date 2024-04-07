Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков в воскресенье, 7 апреля, по поручению президента России Владимира Путина прилетел в Оренбургскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Министр прилетел в регион, чтобы на месте организовать работы по ликвидации последствий паводка. Отмечается, что он посетит город Орск, который больше всего пострадал от затопления.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В Орске действуют 12 пунктов временного размещения. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.

На данный момент известно, что более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»).