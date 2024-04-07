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Эксперт рассказал «Известиям» о проблемах с конкурсом на обслуживание дамбы в Орске

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Фото: РЕН ТВ
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МУП «Спецавтотехуправление», которое занималось обслуживанием прорванной дамбы в Орске, было единственным участником в конкурсе, что вызывает вопросы. Об этом с «Известиями» поделился специалист по управлению госзакупками Александр Строганов 6 апреля.

Он указал на недостаток законодательства о закупках, в котором присутствует начальная цена. Нигде в мире такого понятия нет, поэтому к конкурсу на обслуживание дамбы есть вопрос: почему пришел только один участник?

«Причина может быть в недостатке самой цены — она может быть очень низкая и поэтому не интересна другим участникам», — предположил Строганов.

Он напомнил, что с обслуживанием этой дамбы уже был связан один скандал, когда объемы работ оказались завышены, имело место нецелевое использование бюджетных средств.

«Но, может быть, сработал и административный ресурс. Надо смотреть, какие связи между подрядной организацией и заказчиком были. Я думаю, следствие это установит», — заключил эксперт.

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Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Кроме того, специалисты оперативно работают над ремонтом дамбы.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.

На данный момент известно, что более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.

Кроме того, 6 апреля президент России Владимир Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия.

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