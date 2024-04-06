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«Известия» показали последствия обстрела Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 апреля обстреляли Донецк, в результате чего пострадали по меньшей мере два мирных жителя. «Известия» делятся кадрами последствий прилета.

На емх видно, что украинский снаряд пробил крышу жилого дома и попал в комнату.

По данным Совместного центра контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, на 13:00, противник в субботу 10 раз атаковал Донецк. Всего по городу было выпущено 30 снарядов.

Глава Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате прилетов пострадали по меньшей мере два человека: мужчина 1961 года рождения и женщина 1941 года рождения.

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Накануне, 5 апреля, в результате обстрела Куйбышевского района города пострадали две мирные жительницы. Кулемзин рассказал, что также получили повреждения частные дома.

До этого, 4 апреля, он сообщил, что при обстреле Куйбышевского района погиб человек. Также в многоквартирном доме по улице Шахтерской Славы были повреждены кровля и остекление. «Известия» показали последствия обстрела. Позже в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по этому району кассетными снарядами.

Украинские военные пытаются наносить удары по приграничным российским территориям, а также по вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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