Вдова шахтера из Приамурья рассказала, как в последний раз провожала мужа на вахту

Кристина, вдова шахтера Юрия Маркова, погибшего на руднике «Пионер» в Амурской области, рассказала «Известиям» о том, как в последний раз провожала мужа на вахту.

В тот день, по словам Марковой, она сильно разозлилась на супруга.

«[Он] крепко, очень сильно обнял и ушел», — добавила она.

По словам женщины, супруг безумно любил ее и семью. Они прожили вместе 15 лет, годовщина свадьбы должна была состояться в апреле.

На «второй-третий» день ей сообщили, что шахта затоплена. После этого, признается женщина, у нее «весь мир рухнул».

«Земля ушла из-под ног, и всё», — сказала Маркова.

Обрушение на руднике «Пионер» в Амурской области, входящем в АО «Покровский рудник», произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 человек, с ними пропала связь. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»). Задержан управляющий директор рудника «Пионер» Алексей Бирюков, ему предъявили обвинение.

1 апреля была прекращена спасательная операция, поскольку сохранялся риск обвала горной породы, затопления в подземных выработках и обрушения борта карьера в объеме более 200 тыс. куб. м, что поставило бы под угрозу безопасность спасателей и сотрудников объекта.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заверил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь из резервного фонда правительства региона. В пресс-службе предприятия «Покровский рудник», к которому относится шахта, заявили, что родственники горняков получат выплаты в размере их годового заработка.

3 апреля был арестован главный инженер рудника Денис Черников, его обвиняют по ч. 3 ст. 216 УК РФ. В тот же день были арестованы замначальника Павел Смирнов и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора Вера Вайтехович, их заключили под стражу до 25 мая. Они также обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»).