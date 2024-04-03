Главного инженера рудника «Пионер» арестовали по делу об обрушении горной породы

Главного инженера рудника «Пионер» в Амурской области Дениса Черникова арестовали до 19 мая по делу об обрушении горных пород на объекте, в результате которого под завалами оказались 13 шахтеров. Об этом сообщает региональная прокуратура в среду, 3 апреля.

«С учетом позиции прокуратуры главному инженеру рудника «Пионер», обвиняемому в нарушении требований безопасности при ведении работ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Так, мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном по ч. 3 ст. 216 УК РФ.

Ранее в этот день также были арестованы заместитель начальника Павел Смирнов и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области дальневосточного управления Ростехнадзора Вера Вайтехович. Их заключили под стражу до 25 мая. Они обвиняются в преступлении по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Обрушение на руднике «Пионер» в Амурской области, входящем в АО «Покровский рудник», произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 человек, с которыми пропала связь. Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»). В его рамках также задержали управляющего директора рудника «Пионер» Алексея Бирюкова, ему предъявили обвинение.

1 апреля была прекращена спасательная операция, поскольку сохранялся риск обвала горной породы, затопления в подземных выработках и обрушения борта карьера в объеме более 200 тыс. куб. м, что поставило бы под угрозу безопасность спасателей и сотрудников объекта.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заверил, что семьям погибших будет оказана материальная помощь из резервного фонда правительства региона. В пресс-службе предприятия «Покровский рудник», к которому относится шахта, заявили, что родственники горняков получат выплаты в размере их годового заработка.