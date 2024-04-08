«Мы можем ожидать прорывов по продукции АПК из России на рынке Китая»

На китайском рынке в обозримом будущем можно ожидать мощный спрос на продукцию российского АПК, заявили «Известиям» в торгпредстве РФ в КНР. России уже удалось стать лидером по экспорту гороха и потеснить Канаду. Сейчас среди наиболее удачных позиций для экспорта в КНР — мясная продукция, соя, растительные масла, рапс, морепродукты, кормовые культуры, мука, кондитерские изделия и напитки. Но при этом ожидать такого же скачка в торговле с Китаем, который был зафиксирован в последнее время, не стоит. О перспективах товарооборота двух стран после резкого роста в 2023 году — в интервью торгпреда РФ в КНР Алексея Дахновского.

«Начать стоит с развенчания главного мифа — о переоцененности Китая»

— Какие позитивные и негативные тренды сейчас наблюдаются в экономике КНР?

— Сейчас интерес к Китаю велик, но объективной и подкрепленной фактами информации о нем мало, и нередко она сводится к однобоким аргументам в пользу того, что потенциал Китая и его влияние переоценены, либо к мнению, что он «наше всё», либо к алармистским высказываниям. Отчасти поэтому кто-то из российских предпринимателей не хочет даже начинать сотрудничество с КНР, а кто-то «бросается» работать с ней даже без подготовки на самом базовом уровне. Так что начать стоит с развенчания главного мифа — о переоцененности Китая.

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Можно отойти от привычных цифр по ВВП, объему потребления и прочего, которые по-прежнему бьют рекорды, но уже никого не удивляют и мало кому о чем-то говорят, и привести другие яркие факты. Согласно «Докладу о мировых минеральных ресурсах» геологического управления КНР, Китай — крупнейший потребитель 36 из 45 основных видов ресурсов. По 20 из них доля КНР превышает 50% — например, по железной руде на Китай приходится 62% мирового потребления, по медному концентрату — 59%.

Другой аргумент состоит в том, что в списке 500 крупнейших корпораций мира — 142 китайские, в том числе 63 — из производственного сектора. Это лучший показатель среди стран. В Китае, правда, еще сохраняются кризисные явления в строительном секторе, уменьшается приток зарубежных инвестиций. Также в 2023 году был зафиксирован нисходящий тренд во внешней торговле — товарооборот КНР с зарубежными странами в долларовом выражении, по данным главного таможенного управления Китая, сократился на 5%.

Однако наряду с этим проявляются и позитивные тенденции. Быстрыми темпами (+10,3% в 2023 году) растут внутренние инвестиции в высокотехнологичные отрасли. Очевиден курс на повышение эффективности и качества производства — в противовес гонке за количественными показателями на прежнем этапе. Происходит активное наращивание вычислительных мощностей и продвижение цифровых технологий во всех сферах. В КНР работает около 10 тыс. умных цехов и заводов, промышленный интернет внедрен в 45 отраслях экономики.

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— Как меняется направленность экономики Китая?

— Китай вот уже несколько десятилетий известен в большей степени как мировая фабрика по выпуску потребительских товаров, а в последнее время еще и как родина технологических гигантов — таких как Huawei, Xiaomi, Alibaba и прочие. И гораздо меньше у нас знают о китайских мегапроектах, многие из которых считаются визитными карточками отраслей и настоящими маркерами развития Китая. И речь идет не о каких-то «стройках века», не об инфраструктурных проектах или объектах тяжелого машиностроения (хотя всё это в Китае, конечно, тоже есть), а о технологических разработках, на которые уходят десятилетия.

Например, к началу 2023 года достроили космическую станцию «Тяньгун», после чего Китай стал единственной страной, которая самостоятельно эксплуатирует собственную космическую станцию. Также построена первая очередь (два энергоблока) АЭС «Чжанчжоу» в провинции Фуцзянь с реактором третьего поколения «Хуалун-1» китайской разработки. На создание «Хуалун-1» ушло 30 лет, и эта разработка считается визитной карточкой китайской национальной атомной промышленности.

Кроме того, в феврале свой дебютный международный полет совершил первый разработанный и произведенный в Китае среднемагистральный пассажирский авиалайнер C919. С середины 2023 года он уже выполняет коммерческие рейсы на внутренних маршрутах в республике.

Фото: Global Look Press/Виталий Тимкив

И еще одна визитная карточка в другой отрасли: в январе 2024 года вышел в коммерческий рейс первый китайский круизный лайнер, который разрабатывался и строился в общей сложности 13 лет — с 16 палубами, рассчитанный на более 5,2 тыс. пассажиров. Кроме того, Китай уже давно является лидером по общему годовому объему (тоннажу) сданных судов, а также по объему текущих и новых заказов — по всем этим показателям на КНР приходится чуть более половины от общемирового объема.

«Рост торговли с Россией в 2023 году — краткосрочная смена тренда»

— С кем приходится конкурировать российским товарам за долю на китайском рынке?

— Несмотря на то что Китай — активно растущая экономика с признаками поступательного технологического развития в разных отраслях и одновременно емкий потребительский рынок, это не означает радужные перспективы для любого российского бизнеса, желающего наладить сотрудничество с ним. На этом емком рынке жесткая конкуренция — не только с местными, но и с зарубежными поставщиками. И потребители здесь ценят в том числе западные товары, несмотря на антизападную риторику.

Многих, наверное, мог воодушевить 2023 год, когда товарооборот КНР с зарубежными странами (в основном с западными) сокращался нарастающими темпами (–5%), а торговля с Россией, в том числе импорт и экспорт, росла двузначными темпами. Но это, скорее всего, была не «новая нормальность», а краткосрочная смена тренда — уже по итогам января и февраля 2024 года объем торговли Китая с зарубежными странами вырос на 5,5%.

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Нисходящий тренд во внешней торговле с основными партнерами также претерпел изменения. Если товарооборот КНР с США в прошлом году уменьшился на 11,6%, то в первые месяцы нынешнего года он вырос, пусть и на незначительные 0,7%. Темпы сокращения торговли с ЕС замедлились с 7,1 до 4,1%. Двузначными темпами стала расти торговля Китая с Бразилией и Вьетнамом, которые также входят в десятку главных партнеров КНР. Так, торговая диверсификация Китая вновь начала выравниваться — ряд «просевших» стран начинает отыгрывать падение.

— Объем взаимной торговли России и Китая к концу 2023 года превысил намеченный показатель в $200 млрд. Чего ожидать в этом году?

— В 2023 году наша страна была на первом месте среди основных торговых партнеров Китая по темпам роста товарооборота, а в этом году показатель стал уже не двузначным, а однозначным. Темпы роста торговли с Россией после скачка, связанного с насыщением опустевших ниш, средние.

Не является секретом стремительное увеличение спроса в нашей стране на китайские станки, дорожно-строительную технику, транспортные средства, различные электроприборы и другое. Однако такое явление, как массовое заполнение опустевших ниш, осталось, видимо, в прошлом году. Появления еще одного такого же скачка вряд ли стоит ожидать. Маловероятен и скачок в российском экспорте в Китай наподобие того, который был в 2022 году.

В структуре наших поставок в КНР в 2023 году драйверами роста кроме углеводородов были продукция АПК, цветные металлы и изделия из них, продукция химической и связанных с ней отраслей, удобрения. В этом году резких изменений в структуре вряд ли стоит ожидать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Выход в Китай — это не получение быстрой маржи, а многолетний труд»

— Какие направления российского экспорта наиболее перспективны для китайского рынка?

— Возможны некоторые прорывы по отдельным продуктам. Например, 28 февраля 2024 года три первых российских предприятия получили право на экспорт свинины в КНР. Напряженная работа по открытию китайского рынка для российских поставщиков данной продукции в общей сложности велась около 10 лет, так что нынешний результат мы воспринимаем очень позитивно.

В прошлом году была аналогичная ситуация по гороху — он был допущен в КНР, по сути, только с февраля 2023 года, и по его итогам наша страна экспортировала его в Китай более чем на $300 млн. Сейчас мы потеснили на китайском рынке традиционных лидеров в данном сегменте канадцев.

Китайское руководство в рамках политики обеспечения продовольственной безопасности стремится к диверсификации географии импорта. Поэтому в обозримом будущем мы можем ожидать прорывов и по другим видам продукции АПК из России. Сейчас же перспективными для экспорта в КНР считаются мясная продукция, соя, растительные масла, рапс, морепродукты, кормовые культуры, горох, мука, кондитерские изделия и напитки.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Ну и в целом каждый продукт стоит рассматривать отдельно — другие нишевые конкурентоспособные товары тоже могут найти своего потребителя в Китае. Но важно верно оценить, обладает ли продукт уникальными для местного рынка техническими и потребительскими характеристиками, есть ли у него преимущества перед китайскими и другими импортными брендами, и правильно выстроить маркетинг.

Кстати, немаловажный фактор успеха — отсутствие завышенных ожиданий у экспортера. Необоснованная вера в огромную востребованность российской продукции на китайском рынке может только пагубно сказаться на бизнесе с КНР. На продвижение товаров обязательно нужен бюджет. Стенды на выставках, вход в сети, регистрация на электронных платформах, акции-продажи с интернет-звездами стоят немалых денег. Кроме того, должен быть человек или целая команда, владеющая китайским языком.

А менеджмент в головном офисе должен быть вовлечен в проект и понимать, что выход в Китай — это не получение быстрой маржи, а многолетний труд, который предваряет любые мало-мальские успехи и должен иметь стратегию, основанную на этом понимании.