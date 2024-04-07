Арктика в надежде: почему северному агропрому нужна сверхподдержка

Трудности, которые испытывает северный агропром, а также проблемы, которые может создать для арктического сельского хозяйства таяние вечной мерзлоты, обсуждались на выездном заседании комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в Салехарде. П о мнению экспертов, зоне сурового земледелия необходим свод мер поддержки, с которым важно не затягивать. В частности, предлагается снизить налоговое бремя, расширить соцпакет работников и помочь оленеводческим хозяйствам. Какие проблемы накопились у регионов с трудным климатом — в материале «Известий».

Что происходит в сельском хозяйстве Арктики

Улучшить ситуацию в северном агропроме поможет совершенствование и разнообразие форм господдержки резидентов Арктической зоны. Об этом «Известиям» заявил председатель заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин. По его словам, необходимо снизить для сельхозпроизводителей налоговое бремя и тарифы по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды, пересмотреть подход к распределению субсидий с учетом климатических условий регионов .

— Кроме того, нужно увеличить имущественную поддержку сектора пищевой и перерабатывающей промышленности, животноводческого комплекса, а также дополнить мерами стимулирующего характера соцпакет работников, занятых в традиционных трудоемких отраслях , — заметил спикер.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова отмечает, что сейчас арктический агропром стал всё чаще сталкиваться с трудностями из-за глобального потепления. Первыми страдают оленеводческие хозяйства: уменьшается качество и количество пастбищ для оленей, становится меньше ягеля. На месте вечной мерзлоты возникают топи и вырастают кустарники, которые оленям трудно преодолеть. Кроме того, меняются сроки установления льда, а вместе с ними — география движения оленей и даты забойных кампаний, добавляет сенатор.

— Сельское хозяйство Арктики нуждается в скорейшей разработке и принятии федерального закона о регулировании хоздеятельности в области многолетней мерзлоты , — подчеркивает Ольга Епифанова.

Субсидии в логистику, а также адресная помощь хозяйствам выручит производителей отдельных видов продукции. Сопредседатель экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член МОО «Ассоциация полярников» Елена Зленко уверена, что необходимо также обеспечить население удаленных районов Арктики свежей и качественной сельхозпродукцией и создавать новые рабочие места.

Арктическое сельское хозяйство на современном этапе не способно самостоятельно обеспечить продовольственную безопасность регионов, полагает член президиума коорсовета по развитию Арктики и северных территорий Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Федотовских.

— К примеру, на Чукотке обеспеченность свежими овощами своего производства составляет всего 7–8%, — уточняет эксперт.

По его словам, обсуждение проблем сельского хозяйства в Арктике возникает спорадически на разных уровнях, но до сих пор не привело к выработке свода мер поддержки суперрискованного земледелия . Тем более что для освоения разных арктических территорий требуется дифференцированный подход.

— Необходимо расширять условия программы «Арктический гектар» для инвестпроектов в сфере АПК, внедрять новации: постройку вертикальных теплиц и работу с мини-дронами в теплицах, отладить логистику и экспортные цепочки по поставке рыбы и оленины, — поясняет Александр Федотовских.

Мало или много: объемы финансирования агропрома Арктики

Сегодня объем вложений в АПК северных территорий сравнительно мал , констатирует завлабораторией проблем развития территорий Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН в Уральской области (ФИЦКИА УрО РАН) Людмила Чижова.

— Стало очевидно, что выделять субсидии и средства на текущие расходы производства в условиях технического отставания и износа оборудования нецелесообразно, это не повысит производственно-экономические показатели, — комментирует она.

Северный олень на пастбище Фото: РИА Новости/Павел Львов

По ее мнению, уместны единые межотраслевые субсидии из федерального бюджета на техническую модернизацию производства.

И. о. директора Института Севера и Арктики СФУ Василий Никуленков подчеркивает, что сейчас важно стимулировать деловую активность в торговле и вести работу с кадрами. Немаловажно привлекать крупные промышленные компании, чтобы создавать инфраструктуру для переработки продукции оленеводства и продвижения на российские и зарубежные рынки, развивать сферу туризма.

Координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников считает перспективным организовывать консорциумы между крупным бизнесом, оленеводческими хозяйствами, властью и экспертами.

— Серьезным направлением развития АПК в Арктике станет цифровизация. Это повысит эффективность, конкурентоспособность и устойчивость агропрома, — говорит Воротников.

Ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики и развития сельских территорий (РАН) Владимир Суровцев добавляет, что базы данных об особенностях агроклиматического потенциала и сложные математические модели с использованием нейросетей помогут минимизировать затраты при планировании производственно-хозяйственной деятельности.

Проблемы таяния вечной мерзлоты

Какие проблемы агропрому Арктики создает сегодня и может создать в будущем таяние вечной мерзлоты? Председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин объясняет, что это, с одной стороны, увеличит площади под овощные культуры, а с другой — вынудит оленьи стада продвигаться севернее, куда сегодня смещается и добыча недр.

По итогам заседания в Салехарде правительству РФ рекомендуют включить некоторые территории традиционного природопользования коренных малых народов Севера в виды зон с особыми условиями использования. Для этого нужно внести изменения в Земельный кодекс , убежден Ямкин. Это и будет одна из форм экономической поддержки северного хозяйства.

Директор Северо-Западного центра междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения, академик РАН Касим Лайшев акцентирует, что северный агропром сегодня представлен в основном домашним оленеводством. При этом трудности в развитии у каждого региона свои.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В Ямало-Ненецком автономном округе не хватает оленьих пастбищ, идет перевыпас, а сократить поголовье животных сложно. На Чукотке и на Камчатке, а также в Эвенкийском муниципальном районе не хватает пастухов-оленеводов, чум-работниц и специалистов среднего звена, способных работать в стадах, — конкретизирует академик.

Острыми остаются и вопросы с компенсационными выплатами за отторжение оленьих пастбищ крупными монополистами, удерживаются высокие транспортные затраты на авиацию и строительство жилья в поселках для оленеводов, живущих в тундре. Большие сложности по всей Арктической зоне с научным обеспечением агропрома, практически все научные учреждения сельскохозяйственной направленности «доживают» , отмечает Лайшев.

По данным «Востокгосплана», из-за потепления и плывущей почвы тепличные строения уже сейчас нуждаются в особых свайных укреплениях, на которые нужны дополнительные субсидии.

Арктика на пределе: главные трудности сельского хозяйства

Арктическое сельское хозяйство, кроме специфически северных его отраслей вроде оленеводства, по определению находится на пределе возможностей, отмечает замгендиректора АНО «Институт регионального консалтинга», доцент геофака МГУ Надежда Замятина. Неслучайно видный арктиковед Григорий Агранат предлагал границу Крайнего Севера проводить по линии, за которой невозможно земледелие. А это значит, что для развития агросектора в Арктике нужна сверхподдержка.

— Сейчас во многих арктических городах фермы или теплицы созданы на доступных свободных участках. Зачастую это промзона, то есть земля не относится к категории земель сельскохозяйственного назначения , — говорит она.

В результате такие сельхозпроизводители оказываются под угрозой сноса предприятий, в которые вложено немало средств и труда, а зачастую — и креатива: поднять хозяйство в условиях Севера совсем непросто.

Людмила Чижова отмечает, что одним из негативных последствий таяния мерзлоты может стать расширение на север ареалов вредителей и паразитов, например колорадского жука и клеща, а также живущих на лососевых рыбах трематод, пиявок и других видов паразитических червей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Общее потепление в Арктике и растепление мерзлоты может привести к заболачиванию территорий, — говорит Чижова.

При этом до определенного момента это не будет проблемой, а, наоборот, создаст возможности для промышленного выращивания северных ягод, спрос на которые в России и мире только растет.

Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров объясняет, что в наши дни верхний деятельный слой многолетнемерзлых грунтов протаивает больше, чем ранее. Это означает, что сооружения, построенные на этих грунтах с учетом их прежней устойчивости, могут смещаться, деформироваться и даже разрушаться.

— По некоторым оценкам, хозяйственный ущерб от разрушения мерзлоты уже превысил 3 трлн рублей, а к середине века может достичь 7 трлн рублей, — говорит Макаров.

В ФАНУ «Востокгосплан» добавляют, что климатические изменения пока не катастрофические, но уже оказывают влияние на АПК. Например, участившиеся оттепели ведут к образованию на грунте льда, который ограничивает доступ северному оленю к лишайникам. Для растениеводства такие изменения климата тоже «хлопотны». Они требуют ввода новых сортов, пересмотра сроков работ, использования современных технологий.