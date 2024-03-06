Белое пятно: что может сделать для Арктики российская молодежь

В Санкт-Петербурге прошел второй Всероссийский молодежный арктический форум. Более 500 студентов, школьников и молодых специалистов рассказали, каким они видят будущее макрорегиона. Одних волновали нерешенные территориальные споры, других — слабая доступность медицинской помощи в северных городах, третьих — хрупкая арктическая экосистема и проблемы климатических изменений. Молодые люди старались предлагать решения, а взрослые — слушать, ведь многие идеи вполне можно воплотить в жизнь. Корреспондент «Известий» побывала на форуме и выяснила, чем Арктика интересна студентам и что они хотят там делать.

Чем молодежи интересна Арктика

На форум приехали молодые люди из арктических регионов — Мурманской и Архангельской областей, ЯНАО и Якутии, а также связанных с ними субъектов. Многие представляли петербургские и московские вузы, активно работающие с Севером. Организаторы пригласили самых заинтересованных: школьников, студентов и начинающих специалистов, которые уже проявляли внимание к Арктике в своих ученических проектах или работе.

Они представили доклады по широкому спектру вопросов — от обороны до культуры. Одни, к примеру, предлагали создать единую платформу мониторинга объектов транспортной инфраструктуры в Арктике, другие рассказывали, как врачи могут удаленно наблюдать за пациентами в труднодоступных населенных пунктах, третьи описывали решения по преобразованию городской среды. Не все успели побывать на Севере, но планируют.

Студентка Высшей школы экономики (Москва) Мария Виноградова, которая учится по программе «Государственное и муниципальное управление», прониклась проблемами и перспективами макрорегиона, когда готовилась к проектному конкурсу в 11-м классе. Теперь она намерена попасть на стажировку в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а в будущем — в крупную компанию или госкорпорацию, например «Новатэк» или «Росатом».

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Для меня Арктика — это, во-первых, пространство для возможностей и реализации идей, во-вторых, пространство для творчества. Можно открыть, развить в себе что-то новое, сделать что-то для людей. Регион сейчас требует много сил. Когда мы говорим о молодежи, мы часто думаем, что это какие-то дети, школьники, но на самом деле это ведь во многом готовые специалисты, которые готовы что-то создавать. И для Арктики они могут создавать примерно всё: проектировать дома, строить оборудование, заниматься исследованиями и так далее , — отметила она в беседе с «Известиями».

Для студентки Российского государственного гидрометеорологического университета (Санкт-Петербург) Ксении Поляковой Арктика тесно связана с воспоминаниями о дедушке, который командовал атомными подводными лодками и много рассказывал о своей службе. Сейчас девушка трудится инженером-экологом, интересуется геологией и планирует летом-осенью отправиться в экспедицию в город Ковдор Мурманской области.

— Съезжу, осмотрюсь, узнаю, каково быть арктической девчонкой. Видела в передачах, роликах, что летом там очень красиво, особенно закаты. У нас много университетов, которые занимаются именно Арктикой, и молодежь там может развивать свои проекты, придумывать что-то новое. Климат меня не пугает. Не хватает, наверное, инфраструктуры для жизни, новых домов, музеев, а я люблю ходить по музеям. Но Север манит своей загадочностью , — поделилась Полякова.

Аспирант Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург) Петр Иванов специализируется на вопросах национальной безопасности и способах ее обеспечения. Его доклад по Арктике был посвящен военным и геополитическим угрозам. Сейчас Север тесно переплетается с работой молодого человека: он трудится в своем вузе на кафедре, связанной со стартом ракет.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Каждый из нас воспринимает Арктику через свой личный опыт и свои интересы. У нас в стране развивается космонавтика, и наша новая национальная орбитальная станция будет располагаться гораздо севернее. И это делается в том числе с целью наблюдения за Северным морским путем. Современная МКС построена так, что очень большая часть территории России просто не видна. Ну и, конечно, нам важно разрабатывать стартовые установки, чтобы обеспечить старт ракет на северных территориях, — отметил Иванов.

Что молодые россияне могут сделать для Арктики

Важнейшая проблема российской Арктики — кадровый голод, подчеркнул в беседе с «Известиями» один из организаторов и модераторов форума, кандидат исторических наук, доцент, завкафедрой истории и регионоведения СПБГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича Антон Гехт.

— Кадровый голод возникает вследствие оттока людей. И молодежь, которая хочет, может и готова работать в том числе на Севере, может решать различные трудности, которые стоят перед нашей страной на этих территориях. Привлекать их туда нужно, как и положено, смесью идейной мотивации и мотивации рублем. На одной идее далеко не уедешь, на одном рубле тоже — до первой полярной ночи. Должно быть сочетание факторов. Человек должен ехать на работу мотивированно, осознавая, что, зачем и для чего. Но на голом энтузиазме мы кадры тоже не соберем, — пояснил он.

Гехт добавил, что многие студенты, магистранты и аспиранты петербургских вузов заинтересованы в работе в органах государственной власти северных городов, госкорпорациях, частной сфере. Они готовы ехать на Север и улучшать там условия жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ректор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица Анна Кислицына добавила, что молодежь способна предложить комплексное решение для развития городской среды в населенных пунктах Арктики. Для этого необходимо взаимодействие с местными властями, но, если они поддерживают, ребята выезжают в экспедиции, изучают местность и придумывают, что можно сделать.

— Это может быть решение для туристического кластера. Например, есть особые места в Арктике, связанные не только с географией и освоением территории, — там, конечно, нужно возводить музеи. Один из наших замечательных примеров — музей-заповедник «Петроглифы Канозера» в Мурманской области. И он сегодня уже воплощен в жизнь. Кроме того, мы работали над детскими площадкам для Кировска в том же регионе. Устраивали конкурс в академии, и то, что предложили студенты, очень заинтересовало администрацию. Выбрали ряд проектов для реализации, — рассказала она.

По словам Кислицыной, в арктической зоне нужны ревитализация, реновация промышленных объектов, которые сегодня утратили свое значение.

— И здесь можно на основе имеющихся архитектурных сооружений промышленного или другого характера предлагать новые центры для культурных нужд, проведения мероприятий. Очень важно создавать центры притяжения для молодежи и вообще для всего населения, организованный досуг. Для этого пространство необходимо наполнять и арт-объектами, и предметами искусства, — отметила она.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Проекты в сфере медицины, экологии, метеорологии, культуры и так далее тоже можно воплощать в жизнь, подчеркивают эксперты. Это не всегда легко, сказал в разговоре с «Известиями» один из организаторов форума, заместитель председателя комитета Санкт‑Петербурга по делам Арктики Андрей Анохин.

— Одна из проблем — практическое внедрение тех идей, которые есть у молодежи. Были экспедиционные поездки в депрессивные регионы, были сделаны замеры, исследования, произведены эскизы. И по сути депрессивный регион в случае реализации этих идей превращается в центр туризма, куда будет интересно ездить. Но дальше вопрос — как внедрять? Это коммуникации с регионами, чиновниками. Есть трудности совместного преодоления, некоторые барьеры, — пояснил он.

Анохин добавил, что студентов поддерживают и на высшем уровне, в том числе в администрации президента. Кроме того, многие организации тоже готовы продвигать интересные замыслы.

— Это всё говорит о том, что есть очень много профессионалов, которые, может, и не знакомы друг с другом, но понимают общий путь и стратегию, что и дает результат, — заключил он.

Фото: ТАСС/Лев Федосеев