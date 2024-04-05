Данные с телефонов преступников раскрыли процесс подготовки теракта в «Крокусе»

Следствие получило данные с мобильных телефонов обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле», которые раскрывают процесс подготовки к преступлению. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в своем Telegram-канале.

«Результаты экспертного исследования мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению», — сообщили в ведомстве.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» был выбран местом совершения нападения по указанию куратора, руководившего действиями террористов.

Следователи выяснили, что 24 февраля 2024 года (в годовщину начала специальной военной операции), один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание «Крокус Сити Холла» и подъездных путей к нему. Всё это обвиняемый подтвердил.

Также в телефоне террориста были обнаружены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и изображение украинской почтовой марки с нецензурным жестом.

«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — подчеркнули в СК.

Там добавили, что проверка причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций продолжается.

Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров отметил, что ни у кого не вызывает сомнений причастность Украины к терактам на территории России, в том числе в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это же касается подрыва Крымского моста, убийства журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.

Накануне, 3 апреля, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следы атаки в подмосковном концертном зале ведут к украинским спецслужбам. Говоря о предполагаемой роли ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в теракте, он призвал учесть, что и эту, и другие террористические организации создали США.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Путин подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.