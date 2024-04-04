Лавров назвал очевидным причастность Украины к теракту в «Крокусе»

Ни у кого не вызывает сомнений то, что Украина причастна к терактам на территории России, в том числе в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий в формате круглого стола по ситуации вокруг украинского конфликта.

«Уже сейчас очевидно, и об этом говорится в ходе сообщений о том, как идет расследование [теракта в «Крокус Сити Холле»], очевидно, что не обошлось без украинского следа, тем более что причастность Украины ко многим другим террористическим актам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнений», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что это же касается подрыва Крымского моста, убийства журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.

Лавров также выразил всем присутствующим на встрече признательность за их солидарность с народом России в связи с терактом в «Крокусе».

Накануне, 3 апреля, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следы террористической атаки в подмосковном концертном зале ведут к украинским спецслужбам. Говоря о предполагаемой роли ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в теракте, он призвал учесть, что и эту, и другие террористические организации создали США.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.