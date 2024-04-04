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В США заявили о ярости Байдена из-за гибели волонтеров в Газе
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В США заявили о ярости Байдена из-за гибели волонтеров в Газе

Axios: диалог Байдена и Нетаньяху будет напряженным из-за гибели членов WCK
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Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
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Телефонный разговор президента США Джо Байдена и премьера Израиля Беньямина Нетаньяху может пройти на повышенных тонах из-за гибели семи сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) после авиаудара в секторе Газа. Об этом 4 апреля сообщил новостной сайт Axios.

Неназванные чиновники в американском правительстве сообщили, что президент пребывает в состоянии «ярости», поскольку основатель WCK Хосе Андрес лично знаком с Байденом и является его давним сторонником.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в интервью порталу, что президент также раздражен бездействием Тель-Авива в отношении обеспечения безопасности беженцев и волонтеров в Газе.

«Я думаю, вы могли почувствовать разочарование в этом заявлении вчера», — сказал он.

Уточняется, что телефонный разговор Байдена и Нетаньяху состоится 4 апреля.

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Ранее в этот день сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом выразил возмущение после удара Армии обороны страны (ЦАХАЛ) по колонне WCK. Остин призвал израильского коллегу провести быстрое и прозрачное расследование, после чего поделиться своими выводами публично и привлечь виновных к ответственности.

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 2 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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