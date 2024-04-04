Водитель скорой помощи пострадал при обстреле ВСУ Херсонской области

Водитель скорой помощи пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Херсонской области, его госпитализировали с минно-взрывными травмами. Об этом 4 апреля сообщили в минздраве региона.

В ведомстве уточнили, что это произошло накануне днем в селе Гладковка. Под украинский обстрел попал автомобиль скорой помощи голопристанской центральной районной больницы.

«Водитель получил минно-взрывные травмы и был госпитализирован в медучреждение, хирурги оказывают пострадавшему всю необходимую помощь», — приводятся в Telegram-канале ведомства слова главы регионального минздрава Артыша Сата.

Как указано, в настоящее время пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее, 1 апреля, стало известно, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить бригады скорой помощи, работающие рядом с линией боевого соприкосновения, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Распоряжение было дано правительству России, а также исполнительным органам Донецкой и Луганской народных республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

До этого, 19 марта, сообщалось, что в городе Каховке Херсонской области украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи. По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, в результате атаки фельдшер бригады и ребенок, также находившийся внутри машины, не пострадали.

ВСУ пытаются наносить удары по приграничным российским территориям, а также по вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям, на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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