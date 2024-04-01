Путин поручил обеспечить бригады «скорой» в приграничных регионах средствами РЭБ

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить бригады скорой помощи, работающие рядом с линией боевого соприкосновения, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Обеспечить средствами индивидуальной защиты, защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, соответственно автомобилей и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи, работающих на территориях населенных пунктов, входящих в 15-километровую зону от линии боевого соприкосновения, а также на прилегающих к ним территориях», — отмечается в публикации пресс-службы Кремля 30 марта.

Поручение дано правительству России, а также исполнительным органам Донецкой и Луганской народных республик, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что в городе Каховка Херсонской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль скорой помощи, внутри которого находился ребенок. По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, в результате атаки фельдшер бригады скорой помощи и ребенок не пострадали.

ВСУ пытаются наносить удары по приграничным российским территориям, а также по вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса. О ее начале президент РФ объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.