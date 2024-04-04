Синоптики спрогнозировали дождь и мокрый снег в Москве 4 апреля
Облачно, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и до +7 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 4 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +5 до +7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –2.
В Московской области днем прогнозируют от +4 до +9 градусов, ночью похолодает до –5.
Ожидается северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
Ранее, 3 апреля, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в четверг, 4 апреля, в Москве ожидается дождь вперемежку со снегом. Метеоролог отметила, что в ближайшие дни столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, который сначала принес в регион экстремальное тепло, но сейчас температура постепенно снижается.
До этого, 1 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе жителей Москвы ждет очень контрастная погода — от аномальных для этого времени +22 градусов в начале до –4 в конце. Он отметил, что с 4 апреля прогнозируется заметное понижение температуры, а в ночь на пятницу, 5 апреля, в столице ожидается похолодание до –2…–4.
31 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сход постоянного снежного покрова в Москве прогнозируется к 4 апреля.