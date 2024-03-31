Синоптик спрогнозировал сроки схода постоянного снежного покрова в Москве

Сход постоянного снежного покрова в Москве прогнозируется к 4 апреля, сообщил 31 марта ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За минувшие сутки сугробы на опорной метеостанции ВДНХ в Москве уменьшились на 3 см и составляют 8 см, на Балчуге высота снежного покрова равняется 2 см, на метеостанции МГУ — 1 см, уточнил специалист.

Он добавил, что в Московском области снег сошел в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Подмосковной, Коломне, Серпухове, Кашире. Самый высокий снежный покров сохраняется в Михайловском (10 см) и Ново-Иерусалиме (7 см), обращает внимание «Газета.Ru».

Накануне специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в среду, 3 апреля, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, вызывающий понижение температуры воздуха. В результате на следующий день будет пасмурно и температура уже не доберется до 10 градусов. Пик холодов придется на 5 апреля, уточнил синоптик.