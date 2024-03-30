Синоптик предупредил о возможных заморозках в Москве в конце следующей недели
В конце следующей недели, с 4 по 7 апреля, в Москву могут вернуться заморозки. Об этом в субботу, 30 марта, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, в среду, 3 апреля, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт, вызывающий понижение температуры воздуха. В результате на следующий день, в четверг, будет пасмурно и температура уже не доберется до 10 градусов. Пик холодов при этом придется на 5 апреля.
«В ночь на пятницу в мегаполис вернутся заморозки», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик добавил, что в полдень 30 марта температура воздуха в столице достигла 11 градусов, что стало самым высоким показателем с начала года. Такое потепление продлится еще предположительно три дня, возможны даже первые в этом году грозы, добавила «Газета.Ru».
Ранее в этот день о минусовой температуре в начале апреля и возможных снежных осадках в Москве предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также подчеркнул, что температурный фон в столице в ближайшие несколько дней будет соответствовать климатической норме мая.
29 марта Вильфанд рассказал, что в конце марта и начале апреля в Москве ожидается аномально теплая погода. Обусловлена она будет воздушными массами, поступающими с юга, в том числе из Африки.
До этого, 28 марта, в Москве был установлен новый температурный максимум с начала 2024 года. Воздух в столице прогрелся до +10,2 градуса.