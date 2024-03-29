 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский спрогнозировал отступление ВСУ без помощи США
Общество
Переводчик ФК «Динамо» рассказал о своем спасении из «Крокуса»
Спорт
Боец Рофаль победил Боронина в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Армия
Минобороны России рассказало о подвигах военных ВС РФ в зоне спецоперации
Спорт
Хейбати одолел Тарасова в бою новой суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Общество
Мать напавшего на «Крокус» террориста рассказала о его предыдущей судимости
Мир
Байден заявил о наступлении переломного момента для США
Спорт
Футболисты «Ростова» обыграли московское «Динамо» в матче РПЛ
Общество
Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича на теракт в «Крокусе»
Мир
Посол заявил о готовности РФ выполнить обязательства при агрессии против Армении
Мир
Орбан заявил об отсутствии угрозы НАТО со стороны России
Мир
Дочь Алена Делона подала в суд на своих братьев из-за вторжения в частную жизнь
Мир
Байден заявил о страхе мировых лидеров из-за возможной победы Трампа на выборах
Мир
Рэпера 50 Cent обвинили в изнасиловании
Мир
Лауреат «Оскара» Луис Госсетт – младший умер на 88-м году жизни
Мир
В США пообещали продолжить передавать РФ данные о террористических угрозах
/

Весна, холода: в среднюю полосу России вернется зимняя погода

Когда ждать апрельских снегопадов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После экстремального потепления, которое ожидается в Москве и Подмосковье на выходных и в начале следующей недели, в регион вернутся холода, рассказали «Известиям» метеорологи. После +20 °C, прогнозируемых во вторник, 2 апреля, к концу недели температура воздуха может опуститься почти до нуля. Не исключены и снегопады. Предстоящая волна холода, скорее всего, будет не единственной в апреле, хотя второй месяц весны в целом ожидается теплым, полагают метеорологи. Смену резины на летнюю лучше отложить на конец апреля, когда погода стабилизируется, полагают автоэксперты.

Холода вернутся

После аномально теплых выходных в среднюю полосу России придет похолодание, рассказали «Известиям» метеорологи.

Так, в субботу, 30 марта, по его словам, возможен небольшой дождь и воздух прогреется до +10…+12 °C, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. А уже в воскресенье столбик термометра днем впервые за весну поднимется до +15 °C.

— Но самый жаркий день придется на вторник — 2 апреля. По самым смелым прогнозам, в этот день ожидается до 22–23 градусов тепла. Думаю, что более вероятна температура воздуха около +20 °C, — сказал метеоролог.

Он предположил, что и в воскресенье, 31 марта, и во вторник, 2 апреля, температура воздуха побьет суточные рекорды. После таких теплых дней, похолодание может показаться довольно резким и неприятным, предостерег Александр Шувалов.

— Дневная температура при осадках в виде дождя и мокрого снега может понизиться до 2–4 градусов тепла, — отметил он. — Это произойдет на рубеже 5–7 апреля.

Однако, холодная погода, по его словам, задержится на три-четыре дня, а затем снова вернется в весеннее русло. Волна тепла, а потом и холода с задержкой в полтора-два дня доберется до Поволжья, а затем и Урала, добавил Александр Шувалов.

Предстоящее понижение температуры, скорее всего, будет не единственным, считает главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

дождь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Апрель довольно коварный месяц. Рассчитывать на то, что мы из марта сразу же шагнем в погоду, характерную больше для середины мая, не приходится, — пояснила она «Известиям».

Второй месяц весны в целом ожидается теплым, но это не значит, что в каждый следующий день температура будет выше, чем накануне, добавила метеоролог. В апреле ближе к середине второй недели месяца нельзя исключать и небольшой снег.

В начале апреля в столичном регионе вероятны первые весенние грозы, считает Александр Шувалов.

— Они возможны в ночь с понедельника на вторник на теплом фронте. И после пика тепла при наступлении похолодания 3–4 апреля, — считает метеоролог.

Скользкие дорожки: чем удивит погода в начале весны
Первые дни марта обойдутся без похолодания, но гололед угрожает почти всей Центральной России

На начало весенних паводков, по его словам, в большей степени повлияет экстремально теплая погода.

— В Москве и Подмосковье снег к третьему апреля сойдет полностью. Не думаю, что во многих местах уровень воды достигнет опасных отметок. Однако, кое-где это возможно, — сказал он.

Благодаря тому, что запасы снега уже почти иссякли, сильного паводка, по словам эксперта, ожидать не стоит.

Отложить и утеплить

Нестабильная весенняя погода должна стать поводом для автолюбителей отложить смену резины, заявили «Известиям» эксперты.

«Переобуваться» можно, если среднесуточная температура в регионе составляет примерно +5…+7 °C, напомнила управляющий директор Frank Auto Ирина Франк.

— Во многих областях России уже наблюдается устойчивый плюс. Но еще далеко не везде сошел снег, а ночью бывают заморозки, — отметила она. — Особенно внимательными надо быть тем, кто планирует поездку в другой регион. В таком случае лучше заранее посмотреть прогноз.

Смену шин лучше отложить на вторую половину апреля, полагает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

колеса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Что касается тех, кто уже «переобулся», то их действия должны зависеть от того, будет ли гололед. Если будет, то стоит отказаться от поездки на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом, — пояснил он.

Тем, кто использует всесезонные шины, по его словам, беспокоиться о предстоящем похолодании точно не стоит.

— Хоть у такой резины и есть свои минусы, она точно выдержит перепады температур, — заверил эксперт.

Температура по цели: почему в Центральной России задерживается весна
Из-за резких колебаний от холода к теплу может ухудшиться самочувствие, особенно у метеозависимых

О возможных резких сменах погоды в апреле стоит помнить и садоводам, добавил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Большинство сортов плодовых и ягодных деревьев в нашей полосе привычны к такому явлению, пояснил он.

— Но исключение составляют культуры, родина которых — Сибирь и Дальний Восток. Они морозостойкие, но если просыпаются, то сразу идут в рост, поскольку там практически не бывает длительных возвратных холодов, как у нас, — добавил Владимир Викулов.

У таких растений, как орех маньчжурский или некоторых сортов абрикоса, актинидии, рано начинается сокодвижение.

— А когда начинается рост, то даже самые стойкие к зиме растения уязвимы для мороза, — подчеркнул эксперт.

Он посоветовал укрыть такие растения, чтобы уберечь их от возвратных холодов в апреле и в мае.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир