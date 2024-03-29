Весна, холода: в среднюю полосу России вернется зимняя погода

После экстремального потепления, которое ожидается в Москве и Подмосковье на выходных и в начале следующей недели, в регион вернутся холода , рассказали «Известиям» метеорологи. После +20 °C, прогнозируемых во вторник, 2 апреля, к концу недели температура воздуха может опуститься почти до нуля. Не исключены и снегопады. Предстоящая волна холода, скорее всего, будет не единственной в апреле, хотя второй месяц весны в целом ожидается теплым, полагают метеорологи. Смену резины на летнюю лучше отложить на конец апреля, когда погода стабилизируется, полагают автоэксперты. Холода вернутся После аномально теплых выходных в среднюю полосу России придет похолодание, рассказали «Известиям» метеорологи. Так, в субботу, 30 марта, по его словам, возможен небольшой дождь и воздух прогреется до +10…+12 °C, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. А уже в воскресенье столбик термометра днем впервые за весну поднимется до +15 °C.

— Но самый жаркий день придется на вторник — 2 апреля. По самым смелым прогнозам, в этот день ожидается до 22–23 градусов тепла. Думаю, что более вероятна температура воздуха около +20 °C, — сказал метеоролог.

Он предположил, что и в воскресенье, 31 марта, и во вторник, 2 апреля, температура воздуха побьет суточные рекорды. После таких теплых дней, похолодание может показаться довольно резким и неприятным, предостерег Александр Шувалов.

— Дневная температура при осадках в виде дождя и мокрого снега может понизиться до 2–4 градусов тепла, — отметил он. — Это произойдет на рубеже 5–7 апреля.

Однако, холодная погода, по его словам, задержится на три-четыре дня, а затем снова вернется в весеннее русло. Волна тепла, а потом и холода с задержкой в полтора-два дня доберется до Поволжья, а затем и Урала, добавил Александр Шувалов.

Предстоящее понижение температуры, скорее всего, будет не единственным, считает главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Апрель довольно коварный месяц. Рассчитывать на то, что мы из марта сразу же шагнем в погоду, характерную больше для середины мая, не приходится, — пояснила она «Известиям».

Второй месяц весны в целом ожидается теплым, но это не значит, что в каждый следующий день температура будет выше, чем накануне, добавила метеоролог. В апреле ближе к середине второй недели месяца нельзя исключать и небольшой снег.

В начале апреля в столичном регионе вероятны первые весенние грозы, считает Александр Шувалов.

— Они возможны в ночь с понедельника на вторник на теплом фронте. И после пика тепла при наступлении похолодания 3–4 апреля, — считает метеоролог.

На начало весенних паводков, по его словам, в большей степени повлияет экстремально теплая погода.

— В Москве и Подмосковье снег к третьему апреля сойдет полностью. Не думаю, что во многих местах уровень воды достигнет опасных отметок. Однако, кое-где это возможно, — сказал он.

Благодаря тому, что запасы снега уже почти иссякли, сильного паводка, по словам эксперта, ожидать не стоит.

Отложить и утеплить

Нестабильная весенняя погода должна стать поводом для автолюбителей отложить смену резины, заявили «Известиям» эксперты.

«Переобуваться» можно, если среднесуточная температура в регионе составляет примерно +5…+7 °C, напомнила управляющий директор Frank Auto Ирина Франк.

— Во многих областях России уже наблюдается устойчивый плюс. Но еще далеко не везде сошел снег, а ночью бывают заморозки, — отметила она. — Особенно внимательными надо быть тем, кто планирует поездку в другой регион. В таком случае лучше заранее посмотреть прогноз.

Смену шин лучше отложить на вторую половину апреля, полагает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Что касается тех, кто уже «переобулся», то их действия должны зависеть от того, будет ли гололед. Если будет, то стоит отказаться от поездки на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом, — пояснил он.

Тем, кто использует всесезонные шины, по его словам, беспокоиться о предстоящем похолодании точно не стоит.

— Хоть у такой резины и есть свои минусы, она точно выдержит перепады температур, — заверил эксперт.

О возможных резких сменах погоды в апреле стоит помнить и садоводам, добавил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Большинство сортов плодовых и ягодных деревьев в нашей полосе привычны к такому явлению, пояснил он.

— Но исключение составляют культуры, родина которых — Сибирь и Дальний Восток. Они морозостойкие, но если просыпаются, то сразу идут в рост, поскольку там практически не бывает длительных возвратных холодов, как у нас, — добавил Владимир Викулов.

У таких растений, как орех маньчжурский или некоторых сортов абрикоса, актинидии, рано начинается сокодвижение.

— А когда начинается рост, то даже самые стойкие к зиме растения уязвимы для мороза, — подчеркнул эксперт.

Он посоветовал укрыть такие растения, чтобы уберечь их от возвратных холодов в апреле и в мае.