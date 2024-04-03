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Метеоролог спрогнозировала мокрый снег в Москве 4 апреля

Синоптик Позднякова: 4 апреля в Москве ожидается снег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в четверг, 4 апреля, в Москве ожидается дождь вперемежку со снегом.

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» в среду, 3 апреля, метеоролог отметила, что в ближайшие дни столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, который сначала принес в регион экстремальное тепло, но сейчас температура постепенно снижается.

«Не исключено, что в четверг, 4 апреля, к вечеру местами пройдет дождь вперемежку с мокрым снегом», — заявила Позднякова.

По ее словам, «плотный» ветер сохранится и в ночь на пятницу, 5 апреля. Стихать он начнет днем. Осадков в этот день не ожидается, однако ночью могут быть заморозки. Дневная температура составит +5…+8 градусов, пишет RT.

В субботу, 6 апреля, характер погоды будет похож на пятничную, но есть вероятность небольшого дождя. Ночью местами сохранится отрицательная температура. Днем воздух будет постепенно прогреваться.

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Также 3 апреля руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал москвичам об изменении погоды к концу недели. По его словам, с середины недели Москва попадет в холодную зону циклона, что приведет к понижению температуры воздуха и возвращению небольших морозов, пишет сайт kp.ru. Усиление ветра и смена направления с южного на юго-западный отразится на температурном режиме. В результате пятница станет самым холодным днем, столбики термометров ночью опустятся до –3 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше +6…+8 градусов.

Ранее в этот день синоптик и военный метеоролог Александр Ильин рассказал телеканалу «360», что устойчивая теплая погода установится без различных скачков в третьей декаде апреля. В начале мая ожидается достаточно теплая погода — от +14 до +22 градусов.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что штормовой ветер в Москве станет умеренным к утру четверга, 4 апреля. По словам синоптика, в Центральную Россию прорвался холодный атмосферный фронт циклона «Патриция», сопровождаемый усилением ветра в порывах до штормовых 16–21 м/с, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также 3 апреля из-за непогоды в столице погибли два человека. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, пострадали 15 человек, им оказывают медицинскую помощь. Чиновник отметил, что на город обрушились порывы ветра скоростью более 21 м/с. Из-за этого в городе закрыли крупные парки и другие общественные пространства, пишет НСН.

Мэр добавил, что городские службы принимают все меры по устранению последствий непогоды. Сообщения об опасности своевременно появились на городских экранах, табло оповещения ЦОДД и других, отмечает «Москва 24».

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