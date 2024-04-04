Полянский указал на двойные стандарты стран Запада при оценке удара по Дамаску

США и Великобритания отказались обсуждать проект заявления Совета Безопасности (СБ) ООН по итогам заседания 2 апреля, подготовленный Россией, что подчеркивает двойные стандарты западных стран в отношении к законности и правопорядку в международном контексте. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в среду, 3 апреля.

«По итогам заседания СБ 2 апреля по израильской атаке на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске Россия подготовила проект заявления СБ для прессы со стандартным для таких случаев текстом. Тем не менее США и Великобритания не захотели даже обсуждать его», — написал он в Telegram-канале.

Полянский пояснил, что Вашингтон и Лондон аргументировали отказ отсутствием единства в оценках удара по консульству. При этом дипломат напомнил, что осудить действия Израиля прежде отказались именно эти две делегации совместно с французами.

«Не осудили это очевидное нарушение международного права, а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам», — добавил он.

Полянский указал на то, что произошедшее в очередной раз демонстрирует главенство двойных стандартов среди стран Запада.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

Российская сторона 2 апреля осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права. На заседании в СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал Израиль прекратить удары и разжигание конфликта в регионе. Также заместитель постоянного представителя КНР при организации Гэн Шуан подчеркнул, что чрезмерное применение силы только усугубляет кризис.

В тот день же министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По его словам, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов — в наступлении и обороне.

3 апреля Полянский сообщил, что Россия распространила в СБ ООН проект заявления с осуждением удара ЦАХАЛ по консульству. В ходе заседания РФ подчеркнула: при дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке ответственность за это ляжет на США, Великобританию и Францию, которые «так и не нашли в себе силы осудить израильскую атаку».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.