WP заявила о якобы направленном США предупреждении РФ об угрозе теракта в «Крокусе»

США за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» якобы предупреждали российское правительство, что именно это место может стать целью атаки. Об этом 2 апреля заявила газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По информации источников издания, власти США будто бы передавали России сведения о том, что концертный зал «Крокус Сити Холл» может стать потенциальной мишенью террористической атаки «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ).

Однако даже американские чиновники признают, что «предоставление информации о конкретных целях является необычным» для США, так как это может привести к раскрытию источники Вашингтона, а это, в свою очередь, может поставить под угрозу тайную деятельность и агентурные ресурсы.

Ранее, 2 апреля, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал сотрудничество с США по вопросу теракта 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он подтвердил, что со стороны спецслужб США поступили данные о возможности теракта, однако отметил, что «информация была слишком общей», и она «не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении».

1 апреля в Службе внешней разведки (СВР) РФ указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В тот же день Следственный комитет России сообщил о начале проверки о террористической деятельности со стороны западных стран против РФ.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что расследование теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы десять человек.

26 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не доверяет словам Вашингтона о непричастности Киева к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».