Сунак потребовал от Нетаньяху тщательного расследования гибели сотрудников WCK

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонные переговоры с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.

Стороны обсудили обстоятельства гибели сотрудников благотворительной организации World Central Kitchen (WCK) в секторе Газа. Сунак потребовал от премьер-министра Израиля провести тщательное расследование инцидента.

«Премьер-министр заявил, что в Газе погибло слишком много гуманитарных работников и гражданских лиц и ситуация становится всё более тяжелой. Великобритания ожидает от Израиля немедленных действий по отмене ограничений на гуманитарную помощь, урегулированию конфликтов с ООН и гуманитарными организациями, защите гражданского населения и ремонту жизненно важной инфраструктуры, такой как больницы и водопроводные сети», — говорится в заявлении британского правительства.

При этом Сунак признал законной израильскую цель победить ХАМАС, но подчеркнул, что страна не достигнет ее, если устроит гуманитарную катастрофу в регионе.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» Газы. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем (WCK) Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью ее сотрудников в Газе.

Помимо этого, ЦАХАЛ 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек. ООН выразила обеспокоенность произошедшим, но отметила, что ей нужно больше информации для проверки сообщений об ударе в СМИ и формирования своей позиции.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.