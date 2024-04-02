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Рядовой Закиров вскрыл группу диверсантов ВСУ и вовремя ее обезвредил

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Рядовой Руслан Закиров с подразделением охранял населенный пункт, освобожденный от украинских боевиков, и вел поиск диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) вблизи него. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации во вторник, 2 апреля, рассказали в Минобороны РФ.

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремясь вернуть утраченные позиции, предприняли попытку скрытно прорвать оборонительные рубежи российских войск. Заметив приближение противника, рядовой Закиров с сослуживцами, используя особенности местности, заняли выгодные позиции и приступили к отражению атаки неприятеля.

Ведя бой с вооруженными диверсантами, Закиров огнем из стрелкового оружия уничтожил пулеметный расчет и часть пехоты противника. Несмотря на численное превосходство, украинские боевики понесли существенные потери и отступили.

Мужественные и самоотверженные действия рядового Закирова позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской ДРГ в зоне ответственности российских бойцов и пресечь атаку на позиции ВС РФ.

Тем временем рядовой Эдуард Загиров в составе отделения поддерживал наступательные действия мотострелковой роты в ходе освобождения населенного пункта от украинских боевиков. В непосредственной близости от поселка отделение Загирова попало под обстрел ВСУ.

Под непрерывным минометным и артиллерийским огнем рядовой Загиров, используя рельеф местности, вел огонь по позициям противника. Это сковало действия ВСУ, обеспечило беспрепятственный проход штурмовых групп ВС РФ на позиции и захват опорного пункта украинских боевиков.

В ходе штурма рядовой лично уничтожил до 10 боевиков. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям рядового Загирова мотострелковая рота закрепилась на занятых позициях, после чего продолжила наступательные действия вплоть до полного освобождения населенного пункта.

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Днем ранее, 1 апреля, в оборонном ведомстве рассказали, как командир роты связи капитан Максим Булаткин вместе с вверенной ему ротой связи обеспечивал связью подразделения мотострелковой дивизии ВС РФ. В районе одного из населенных пунктов, на линии боевого соприкосновения с бойцами ВСУ, противник начал плотный артиллерийский обстрел российских позиций.

Тогда же корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как военнослужащие Вооруженных сил России ведут активную работу по целям ВСУ под Соледаром. Он сообщил, что российские военные продолжают наступать и продвигают линию фронта. Сейчас они ведут бои за Богдановку, развивают успех на направлении Часов Яр.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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