Минобороны РФ сообщило о новых подвигах военных ВС России в зоне спецоперации

Министерство обороны РФ 1 апреля рассказало о новых героических подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

В военном ведомстве сообщили, командир роты связи капитан Максим Булаткин вместе с вверенной ему ротой связи выполнял задачи по обеспечению связью подразделений мотострелковой дивизии ВС РФ. В районе одного из населенных пунктов, находясь на линии боевого соприкосновения с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), Булаткин руководил работами по организации связи на переднем крае обороны.

Противник начал плотный артиллерийский обстрел российских позиций. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни, капитан вместе с подчиненным личным составом продолжил настраивать аппаратуру связи, принимая все необходимые меры для ее маскирования и защиты от внешних воздействий. Благодаря смелым и грамотным действиям со стороны Булаткина и его подчиненных была обеспечена бесперебойная связь вышестоящего командования с передовыми позициями, что позволило оперативно координировать силы в бою и способствовало отражению атак ВСУ, сообщили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили заслуги прапорщика Вадима Чертовских, который выполнял боевую задачу по охране места расположения подразделения российской армии. Продвигаясь по маршруту патрулирования, он обнаружил приближающийся к российским позициям неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) коптерного типа, о чем незамедлительно доложил командованию.

Удостоверившись, что российских беспилотников в заданном секторе нет, прапорщик применил имеющиеся средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потерявший управление вражеский дрон упал, не долетев до охраняемых объектов, после чего сдетонировал. Благодаря своевременным действиям прапорщика Чертовских удалось обнаружить и не допустить поражения вражеским БПЛА позиций российского подразделения.

Накануне, 31 марта, в Минобороны РФ сообщили, что российские силы заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли поражение боевикам ВСУ. Противнику нанесены удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два склада с артиллерийскими боеприпасами и другое.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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