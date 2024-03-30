«Даже во время ротации бойцы не прекращают тренировки»

Чтобы успешно вести боевые действия, солдатам необходимо постоянно оттачивать навыки, разбирать ошибки и отрабатывать возможные сценарии операций. Тренировки бригады «Терек» добровольческого корпуса на полигонах проходят постоянно. Там обучаются и новобранцы, и те, кто уже побывал на линии боевого соприкосновения. Корреспондент «Известий» побывал в тренировочных лагерях на территории ДНР и понаблюдал за учениями бойцов.

Бойцам без опыта — особое внимание

На полигонах ДНР практически без остановки идет боевая учеба. Садимся в машину, едем на звук артиллерийских выстрелов, чтобы посмотреть, чему сейчас обучаются бойцы бригады «Терек» добровольческого корпуса.

Нас встречает артиллерист с позывным Амур. Показывая на группу бойцов, стоявших отдельно от других, он рассказал, что они только недавно стали добровольцами. Здесь под руководством инструкторов военнослужащие пройдут интенсивную подготовку, чтобы потом выйти на боевые позиции. Подводя нас к другой группе, Амур отметил, что тренировки проходят и бойцы с переднего края после ротации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Это расчеты, которые уже были в боевой работе на вверенных нам направлениях. Даже во время ротации они не прекращают свои тренировки, регулярно и постоянно оттачивают мастерство, навыки и умения, — рассказал Амур.

Вокруг нас на полигоне тренируются артиллерийские расчеты 82-мм и 120-мм минометов, гаубиц Д-30. На передовой во время позиционных боев артиллеристам часто приходится работать с подготовленных и замаскированных огневых позиций. Для защиты от обнаружения, в первую очередь беспилотниками противника, передвижение ограничено и чаще всего проходит в сумерках или ночью. Поэтому сейчас бойцы оттачивают умение работать «с колес», т.е. быстро разворачивать и готовить орудия к стрельбе.

Сегодня, когда наши войска наступают на артемовском направлении, им необходима постоянная артиллерийская поддержка: массированный огонь на подавление, точное уничтожение огневых точек и опорных пунктов противника. Амур отмечает, что у противника не только упала активность ствольной артиллерии, но и снизилось качество ее работы, в первую очередь точность огня. Компенсировать это противник пытается применением беспилотников, но при всем бурном развитии этого вида вооружений не все задачи можно выполнить только ими.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Есть задачи, с которыми дроны не справятся так эффективно, как это сделает артиллерия при наличии большого количества боеприпасов, — объяснил Амур.

Но и работу артиллерии сегодня уже тяжело представить без постоянной разведки, корректировки и выдачи целеуказаний с использованием БПЛА.

У многих командиров орудий, как и у офицеров, работающих с буссолью, я вижу в руках электронные планшеты, которые, по словам моего спутника, значительно облегчают им работу. Но Амур пояснил мне, что обучение обязательно включает в себя умение поражать различные цели при полном отсутствии электроники — классическими методами и приборами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Услышав недалеко звуки работы бронетехники, просим отвезти нас на соседний полигон. Из разговора уже в машине узнаем, что там отрабатывают боевые действия добровольцы разведывательного отряда «Маэстро».

Тренировка сейчас в самом разгаре. Кто-то из бойцов эвакуирует раненых и оказывает им помощь, другие высаживаются из бронеавтомобиля и под прикрытием пулеметов передвигаются между укрытиями к назначенной цели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Когда человек приезжает с ротации, он постоянно тренируется. Таким образом повышая свою квалификацию, которой нет предела. Вот мы хоть и инструкторский отдел, проводим и для себя занятия, ведь всегда надо развиваться. Также мы прорабатываем ошибки, которые реально происходили на линии боевого соприкосновения. Разбираем их, проверяем, что работает, а что нет, вносим коррективы, — рассказывает инструктор Тарнек.

Тем добровольцам, которые приходят без боевого опыта, уделяется особое внимание. Для лучшей адаптации их ставят в группы с опытными бойцами и в боевую работу вводят постепенно. Инструкторы же тщательно следят за тем, чтобы упражнения выполнялись правильно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Хлеб и вода»

Несмотря на то что наши войска сейчас наступают сразу на нескольких направлениях, большая часть Донецка всё еще остается опасной зоной. В Петровский район, который находится под огнем украинских формирований и испытывает проблемы с водой и электричеством, с гуманитарной миссией выдвигаются волонтеры. И мы вместе с ними. Они доставляют воду, лекарства и свежий хлеб.

— Сегодня мы привезли лекарства и медицинские приборы для нескольких поселков. Для детского реабилитационного центра «Дельфин» захватили с собой подарки, корректоры осанки и медицину, — рассказывает волонтер из Москвы Алексей «Сова». — Уже два года занимаемся гуманитарными проектами в Донецке. Вначале это были разовые акции, позже они стали системными. Благодаря нашему проекту «Хлеб и вода» в семи точках Петровского района раздается свежий хлеб, стоят бочки с водой, которые постоянно пополняются. Лекарства привозим по запросу, собираем пожелания, работаем с наиболее уязвимыми слоями населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В одном из административных зданий с самого утра осторожно, опасаясь обстрелов, собираются люди. Среди них замечаю беременную девушку, подхожу к ней, чтобы узнать об обстановке в последнее время. Юлия рассказывает, что этот район находится под обстрелами с 2014 года. По ее словам, помощь волонтеров им необходима.

— Я здесь одна, супруг, царствие ему небесное, недавно погиб. Он был в зоне боевых действий еще с 2014 года, со времен ополчения ДНР, а моя мама живет в Луганской области и не может приехать сюда. Соседи у меня хорошие — бабушки, пенсионерки уже. Конечно, нас примут везде в России, но как здесь всё бросить? Тем более у меня этой ночью кошка родила шестерых, как я их оставлю? Еще и кот подрался, на трех лапах скачет, — рассказывает Юлия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Они с мужем мечтали о доме в Донецке и совсем недавно смогли его купить. Сейчас он одно из напоминаний о погибшем супруге, и она просто не может оставить их совместную мечту.

Сама Юлия на вопрос о том, как отпустила мужа в армию, признается, что в момент их знакомства тоже была военнослужащей.

— Мы оба вояки, как же не отпустить мужа, если я сама такая же , — объясняет девушка. — Незадолго до СВО мы решили, что все-таки служить в семье должен кто-то один, и я ушла на гражданку, где получила профессию парикмахера-универсала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Пока мы разговаривали с Юлией, жители очень быстро разобрали привезенный хлеб. Вокруг были явственно слышны звуки артиллерийских дуэлей и видны периодические старты зенитных ракет. В Петровском районе не принято подолгу задерживаться на одном месте — это небезопасно, поэтому, получив гуманитарную помощь, люди быстро расходятся по своим ежедневным делам.