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Российские силы заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские силы заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) поражение. Противник потерял до 300 военнослужащих, сообщили 31 марта в Минобороны РФ.

Было нанесено поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й, 92-й штурмовых, 79-й и 80-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противнику нанесены удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Часов Яр, Красное, Богдановка, Клещеевка и Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, пушку Д-44, станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Также были уничтожены два склада с артиллерийскими боеприпасами.

Кроме того, на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Там удары нанесены по 24-й, 47-й механизированным бригадам ВСУ, а также по 109-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Майорск и Новгородское.

Девять контратак ВСУ отражены российскими силами в районах Ленинского, Водяного, Тоненького, Бердычей и Первомайского, уточнили в Минобороны.

«Нас прежде всего интересует безопасность России»
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Накануне «Известия» показали, как расчеты FPV-дронов уничтожают пехоту ВСУ в укрытиях в ДНР. На подступах к Часову Яру было уничтожено большое количество личного состава и техники противника.

Ранее, 28 марта, в ведомстве также отметили, что российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении. Тогда за сутки украинская армия потеряла более 370 военных, а также танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Также российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку Krab, две гаубицы Д-30 и два орудия М119.

При этом 23 марта российские войска на донецком направлении освободили населенный пункт Красное, а также улучшили тактическое положение по переднему краю.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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