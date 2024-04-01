Российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ведут активную работу по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как российские военные выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

В городе часто случаются атаки FPV-дронов-разведчиков, поэтому в светлое время суток лучше не находиться на открытой местности. Однако в Соледаре всё еще опасно, несмотря на то что его освободили полтора года назад. Местные жители, которые не захотели покидать свои дома, остаются жить там.

Местная жительница Надежда отметила, что из-за бомбежек «бывает жутко». Ее родственники, мама и братья, ждут ее «на той стороне».

Российские военные продолжают наступление и продвигают линию фронта. Сейчас они ведут бои за Богдановку, развивают успех на направлении Часов Яр.

Штурмовиков, работающих на передовой, поддерживают расчеты гаубиц Д-30. Командир этого орудия с позывным Григорич уже имеет опыт работы в подобных конфликтах. Более 30 лет назад он был в Афганистане, также выполнял задачи на Д-30. Он отметил, что «противник там совсем другой, потому что там горы».

На этом участке фронта также работают штурмовики. Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени князя Александра Невского сформировалась через год после начала СВО, в ее составе много ветеранов различных конфликтов. Командир бригады Алексей Верещагин поделился своими мыслями о том, каким он хочет видеть будущее.

«Я хочу, чтобы в этот город вернулся тот дух свободы. Тот русский мир. Основой которой, по большому счету, всегда Киев и был. Мир по-настоящему возможен, когда у наших врагов будут выбиты зубы и поломаны руки», — сказал он.

Штурмовики ВС РФ подошли к окраинам Часового Яра и почти выбили противника из Богдановки. Взятие этого населенного пункта очень важно, так как через него откроется плацдарм для наступления на Славянск, Краматорск и дальнейшего освобождения ДНР.

Ранее, 31 марта, сообщалось об уничтожении скопления пехоты ВСУ и полевого склада с боеприпасами на северском направлении специальной военной операции. Артиллеристы нанесли огневое поражение по позициям противника, что позволило штурмовикам зачистить опорный пункт. В процессе выполнения задания бойцы также уничтожили склад боеприпасов из гаубиц.

29 марта сообщалось об уничтожении опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении с помощью РСЗО «Ураган», об этом также сообщали в Минобороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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