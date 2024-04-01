Реклама
Прямой эфир
Мир
Новое правительство Палестины было приведено к присяге
Происшествия
Грузовой поезд в Бурятии насмерть сбил человека
Общество
Минкульт РФ обсудит с силовиками правила проведений массовых мероприятий
Мир
В США заявили о способности России уничтожить F-16 вне Украины
Мир
При ударе Израиля по окрестностям Дамаска пострадали два человека
Армия
Расчет САУ «Малка» ВС РФ уничтожил гаубицы ВСУ на южнодонецком направлении
Общество
Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ может снизиться в пять раз
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Армия
Российские волонтеры разработали уникальный подавитель дронов
Общество
Шторм с десятиметровыми волнами ожидается у берегов Камчатки
Мир
Посол КНР заявил о готовности Китая развивать новые проекты с РФ в энергосекторе
Мир
Хирурги завершили проведение операции премьеру Израиля Нетаньяху
Армия
Российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра
Мир
Действующий мэр Анкары заявил о своей победе на выборах
Мир
В США заявили о причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»
Экономика
Количество заявок заемщиков на потребкредиты упало почти на 10%, на ипотеку — на 30%
Сюжет:

Российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ведут активную работу по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Соледаром. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как российские военные выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

В городе часто случаются атаки FPV-дронов-разведчиков, поэтому в светлое время суток лучше не находиться на открытой местности. Однако в Соледаре всё еще опасно, несмотря на то что его освободили полтора года назад. Местные жители, которые не захотели покидать свои дома, остаются жить там.

Местная жительница Надежда отметила, что из-за бомбежек «бывает жутко». Ее родственники, мама и братья, ждут ее «на той стороне».

Российские военные продолжают наступление и продвигают линию фронта. Сейчас они ведут бои за Богдановку, развивают успех на направлении Часов Яр.

Штурмовиков, работающих на передовой, поддерживают расчеты гаубиц Д-30. Командир этого орудия с позывным Григорич уже имеет опыт работы в подобных конфликтах. Более 30 лет назад он был в Афганистане, также выполнял задачи на Д-30. Он отметил, что «противник там совсем другой, потому что там горы».

На этом участке фронта также работают штурмовики. Добровольческая разведывательно-штурмовая бригада имени князя Александра Невского сформировалась через год после начала СВО, в ее составе много ветеранов различных конфликтов. Командир бригады Алексей Верещагин поделился своими мыслями о том, каким он хочет видеть будущее.

«Я хочу, чтобы в этот город вернулся тот дух свободы. Тот русский мир. Основой которой, по большому счету, всегда Киев и был. Мир по-настоящему возможен, когда у наших врагов будут выбиты зубы и поломаны руки», — сказал он.

Штурмовики ВС РФ подошли к окраинам Часового Яра и почти выбили противника из Богдановки. Взятие этого населенного пункта очень важно, так как через него откроется плацдарм для наступления на Славянск, Краматорск и дальнейшего освобождения ДНР.

Северный вектор: какие пути открывает для ВС России победа в Соледаре
Взятие города поможет завершить второй этап операции по освобождению Донбасса, объясняют военные эксперты

Ранее, 31 марта, сообщалось об уничтожении скопления пехоты ВСУ и полевого склада с боеприпасами на северском направлении специальной военной операции. Артиллеристы нанесли огневое поражение по позициям противника, что позволило штурмовикам зачистить опорный пункт. В процессе выполнения задания бойцы также уничтожили склад боеприпасов из гаубиц.

29 марта сообщалось об уничтожении опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении с помощью РСЗО «Ураган», об этом также сообщали в Минобороны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024