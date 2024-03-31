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Российские артиллеристы уничтожили пехоту и полевой склад ВСУ севернее Соледара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты 152-мм гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений Тульского гвардейского соединения Воздушно–десантных войск (ВДВ) уничтожили скопление пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и полевой склад с боеприпасами на северском направлении специальной военной операции. Об этом 31 марта сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 км при полном заряде. Скорость стрельбы — до пяти выстрелов в минуту. Бойцы выполняют разные задачи, такие как огневая поддержка штурмовых групп соединения, подавление артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ. Личный состав артиллерийской батареи Тульских десантников может работать вместе с штурмовыми группами.

Севернее Соледара расположилось скопление живой силы ВСУ. Артиллеристы нанесли огневое поражение по позициям противника, что позволило штурмовикам зачистить опорный пункт. В процессе выполнения задания бойцы также уничтожили склад боеприпасов из гаубиц.

Наводчик орудия Д–20 с позывным Аркнет рассказал об основных целях подразделения.

«Задача на подавление противника, чтобы они не сосредотачивались возле наших «опорников» (опорных пунктов. — Ред.), соответственно разгоняем их. Если будет замечен противник на нашем направлении, то мы работаем, уничтожаем», — сказал он.

При обнаружении позиции противника артиллеристам оперативно передают их координаты из центра, который работает с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Благодаря слаженной работе, цель поражается из гаубиц с высокой точностью.

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Ранее, 29 марта, сообщалось об уничтожении опорных пунктов ВСУ на южнодонецком направлении с помощью РСЗО «Ураган», об этом также сообщали в Минобороне.

28 марта, корреспондент «Известий» Александр Федорчак рассказал, как военнослужащие Вооруженных сил России ведут активную работу по целям ВСУ в Харьковской области. Он показал, как российские артиллеристы выполняют боевые задачи в зоне проведения СВО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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