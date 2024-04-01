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Политика
Политолог назвал Зеленского узурпатором из-за отмены президентских выборов

Политолог назвал Зеленского узурпатором из-за отмены президентских выборов

Политолог Скориков: Зеленский узурпировал власть посредством отмены выборов
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Фото: AP/Francisco Seco
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Президент Украины Владимир Зеленский, отменив выборы главы государства, выглядит узурпатором. Заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог Иван Скориков не исключил в беседе с «Известиями» 1 апреля, что так называемые конкуренты Зеленского начнут активную политическую кампанию по его дискредитации ближе к маю.

«31 марта — звоночек для легитимности Зеленского. По официальной версии, выборы не провели из-за военного положения, однако на эту версию смотрят скептически даже внутри Украины и в мире, особенно на Западе. На этом фоне Зеленский выглядит как узурпатор, не проводя никакие выборы в своей стране. Следующая дата, когда его легитимность станет совсем уж сомнительной, это, конечно, 20 мая — окончание срока действия полномочий президента. И вот от того, как к этому времени проявит себя украинский политикум, будет зависеть устойчивость власти Зеленского, также на это повлияет и ситуация на фронте», — сказал Скориков.

Политолог не исключил, что так называемые конкуренты Зеленского начнут активную политическую кампанию по его дискредитации ближе к маю, которая может выражаться в уличных протестах, в подогревании страха населения о грядущей мобилизации.

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31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы. Однако в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране.

Комментируя отмену президентских выборов на Украине, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что забегать вперед в ситуации со скорым истечением срока украинского лидера Владимира Зеленского пока не нужно. Песков призвал не спешить, а дождаться, когда 20 мая истекут полномочия действующего главы Украины.

До этого, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.

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