Забегать вперед в ситуации со скорым истечением президентского срока украинского лидера Владимира Зеленского не нужно. Об этом 1 апреля заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он призвал не спешить, а дождаться, когда 20 мая истекут полномочия действующего главы Украины.

«В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут, там будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию с тем, чтобы заявить о своей позиции», — заявил Песков.

31 мая в беседе с «Известиями» бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил об узурпации власти на Украине Зеленским. Экс-депутат добавил, что в истории страны попытка узурпировать власть через введение военного положения уже числится за бывшим украинским лидером Петром Порошенко. Но ни к чему хорошему это не привело. Политик также предрек скорые волнения на Украине в связи с решениями Зеленского.

До этого, 22 марта, постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения. При нем проведение выборов президента запрещено, однако, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, выборы возможны.