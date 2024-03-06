В Кремле указали на роль Нуланд в конфликте на Украине
Уходящая с поста заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд является талантливым дипломатом, однако было бы лучше, если бы она применяла свои таланты на мирном и конструктивном поприще. Об этом 6 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нуланд — это очень талантливый дипломат, это дипломат, которая играла достаточно важную роль в Госдепартаменте, но дипломат, которая, было бы лучше, если [бы] свои таланты проявляла на мирном поприще», — сказал пресс-секретарь президента в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого был опубликован в его Telegram-канале.
По его словам, Нуланд сыграла значительную роль в дестабилизации ситуации на Украине в 2014 году, а также в возобновлении конфронтации США с РФ.
О намерении Нуланд уйти в отставку накануне сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Причина данного решения не уточнялась.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возможной причиной отставки Нуланд провал антироссийской политики президента США Джо Байдена. По ее словам, русофобия, предложенная чиновницей в качестве основной внешнеполитической концепции США, «камнем тянет демократов на дно».
Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, в свою очередь, связал уход Нуланд с расхождением ее взглядов с политикой Белого дома.
Ситуацию также прокомментировал «Известиям» политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, отставка связана с плачевной ситуацией на Украине и с неспособностью американского конгресса согласовать новые транши Киеву.