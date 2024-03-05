Нуланд в ближайшее время уйдет с поста замглавы Госдепартамента

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели.

«Виктория Нуланд дала мне знать, что намерена в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам», — сказал глава американской дипломатии.

Точную дату ее ухода с поста Блинкен не назвал.

Нуланд завершает свою 35-летнюю карьеру дипломата. Она была главным куратором США антироссийского курса Украины.

В конце января Нуланд в очередной раз прибыла в Киев. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что в рамках визита она встретится с руководителями украинского правительства, ветеранами и общественностью.