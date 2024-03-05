Захарова назвала причиной отставки Нуланд провал политики Байдена

Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд является провалом политики американского президента Джо Байдена, заявила 5 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Причину вам не скажут. Но она проста — провал антироссийского курса администрации Байдена», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

По ее словам, русофобия, предложенная Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, «камнем тянет демократов на дно».

О намерении Виктории Нуланд уйти в отставку сообщил ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен. Точную дату ее ухода с поста он не назвал.

Нуланд завершает 35-летнюю карьеру дипломата. Она была главным куратором США антироссийского курса Украины.