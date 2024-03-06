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Американист объяснил отставку Нуланд плачевной ситуацией на Украине

Американист Дудаков: отставка Нуланд связана с крахом Киева
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Фото: Global Look Press/Kirill Chubotin
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Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд связана с плачевной ситуацией на Украине. Такое мнение в беседе с «Известиями» в среду, 6 марта, выразил политолог-американист Малек Дудаков.

О намерении Нуланд уйти в отставку накануне сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Причина данного решения не уточнялась.

«Ее отставка связана с плачевной ситуацией на Украине и с неспособностью американского конгресса согласовать новые транши Киеву, потому что именно это является сферой работы Виктории Нуланд. Всё это входит в ее обязанности — заставлять выделять деньги законодателей на различные проекты, в частности на Украину. Если она не способна исполнять свои обязанности, конечно, она профнепригодна. К тому же и со стороны республиканцев действительно очень много критики раздавалось в отношении Нуланд и всего, что делают демократы на Украине, — это, я думаю, тоже не осталось без внимания администрации [президента США Джо] Байдена», — сказал Дудаков.

Он также отметил, что сейчас в целом наблюдается отток самых разных аппаратчиков Байдена в преддверии выборов.

«То есть это можно сравнить с бегством крыс с тонущего корабля, потому что рейтинги не радуют. У Байдена немалая вероятность того, что он проиграет на выборах. Поэтому очень уже много аппаратчиков за последнее время покинули его администрацию — Джон Керри, спецпредставитель президента США по вопросам климата недавно ушел, директор Национального экономического совета при президенте Брайан Диз, Хуан Гонсалес, главный советник Байдена по делам Латинской Америки, и теперь Виктория Нуланд», — подметил американист.

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Нуланд завершает свою 35-летнюю карьеру дипломата. Она была главным американским куратором антироссийского курса Украины.

Комментируя это, отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер связал уход Нуланд с расхождением ее взглядов с политикой Белого дома.

В конце января Нуланд в очередной раз прибыла в Киев. Посол США на Украине Бриджит Бринк сообщила, что в рамках визита она встретилась с руководителями украинского правительства, ветеранами и общественностью.

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