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Экс-разведчик США назвал причиной отставки Нуланд ее разногласия с Белым домом

Экс-разведчик США указал на расхождение взглядов Нуланд и Белого дома
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Sarahbeth Maney - Pool via CNP
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Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд связана с расхождением ее взглядов с политикой Белого дома. Такое заявление 5 марта сделал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

«Давайте проясним ситуацию. Это не было добровольным решением. <...> Она больше не находится на одной волне с той политикой, которую проводят президент [США Джо Байден] и госсекретарь», — сказал он во время интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Экс-разведчик утверждает, что в определенный момент Нуланд была вынуждена пойти на компромисс с Белым домом или снять полномочия.

О намерении Виктории Нуланд уйти в отставку накануне сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Причина данного решения не уточнялась.

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Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала причиной отставки Нуланд провал антироссийской политики Байдена. По ее словам, русофобия, предложенная чиновницей в качестве основной внешнеполитической концепции США, «камнем тянет демократов на дно».

Виктория Нуланд завершает свою 35-летнюю карьеру в дипломатии. Она была главным куратором США антироссийского курса Украины, однако ее заявления часто поддавались критике и с американской, и с украинской стороны.

Так, в феврале журнал The American Conservative указывал, что Нуланд продолжает отрицать очевидные изменения ситуации на Украине. Кроме того, журналисты назвали сказками на ночь ее слова об успехах Киева на фронте.

Украинское издание Страна.ua, в свою очередь, в статье об отставке дипломата отметило, что ее увольнение именно в этот момент крайне показательно с точки зрения того тупика, в который зашла политика США в отношении Украины за последние 10 лет.

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