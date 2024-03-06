Голикова заявила о росте в РФ числа многодетных семей на треть за пять лет

За пять лет число многодетных семей в России увеличилось на треть. Об этом 6 марта заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы увидели за последние пять лет достаточно приличный рост в России многодетных семей. Количество многодетных семей у нас возросло почти на треть за пять лет», — сказала она на просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

Голикова уточнила, что в России проживают 2,3 млн семей с тремя и более детьми.

Ранее, 29 февраля, в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Также глава государства предложил в два раза увеличить налоговый вычет за второго и третьего ребенка.

Кроме того, Путин анонсировал новый национальный проект «Семья». Президент указал на то, что все меры, принимаемые государством в этой сфере, должны быть эффективными и давать реальный результат.

23 января Путин согласился продлить субсидию в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. По словам главы государства, программа является эффективной.

До этого, 10 января, Путин во время визита на Чукотку заявил, что рад появлению в России «моды на многодетность». Российский лидер привел данные, что по опросам общественного мнения, проведенным в 2022 году, 60% мужчин России и 70% женщин страны хотели бы иметь двух и более детей. В обществе наблюдается «настрой на большую семью, и он постоянно укрепляется», подчеркнул президент.

21 декабря 2023 года глава государства поручил правительству РФ и регионам оперативно установить единый федеральный статус многодетной семьи. По его словам, меры по защите материнства и детства, а также укрепления семейных ценностей правительству и регионам необходимо проработать максимально внимательно.