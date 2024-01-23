Путин согласился продлить субсидию на погашение ипотеки для многодетных семей

Президент России Владимир Путин согласился продлить субсидию в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом он заявил 23 января на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Меры [поддержки] продлим», — сказал президент, отвечая на слова одной из участниц конкурсов об актуальности этой субсидии.

По словам Путина, программа является эффективной.

Ранее, 21 декабря, «Известия» выяснили, что в правительство будет направлен законопроект, согласно которому будет предложено ввести механизм поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении первого и последующих детей в семье. Как уточнялось в пояснительной записке, закон будет направлен на существенное изменение демографической ситуации в нашей стране, на перелом ее негативных тенденций, имеющихся в настоящий момент.

До этого, 15 декабря, президент России Владимир Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Также он добавил, что предложил правительству подумать над тем, чтобы сохранить субсидию в 450 тыс. рублей для выплаты основной суммы кредита на семью с тремя и более детьми. Обе эти программы заканчиваются в 2024 году.

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