Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса ипотеки для семей с детьми
Президент России Владимир Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Об этом 15 декабря он заявил на железнодорожном съезде.
«Я попросил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми для семейной ипотеки», — сказал Путин.
Президент добавил, что предложил правительству подумать над тем, чтобы сохранить также субсидию в 450 тыс. рублей «для погашения самого тела кредита».
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