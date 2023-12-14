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Путин допустил продление семейной ипотеки
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Путин допустил продление семейной ипотеки

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин предложил правительству подумать о продлении семейной ипотеки. Об этом он сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Правительство сейчас думает о том, чтобы ее продлить. Оно должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки», — отметил он.

По его словам, минимальный взнос по этой программе составляет 20%, ежегодная ставка равна 6%, а при наличии трех детей есть субсидия в размере 450 тыс. рублей.

«Над этим обязательно нужно подумать, я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложения по этим вопросам», — сказал Путин.

Адресный стоп: первый взнос по семейной ипотеке и в новых регионах могут сохранить
Их оставят на уровне 20 и 10% при использовании программ с господдержкой

11 декабря «Известия» узнали, что семейную ипотеку при покупке недвижимости на первичном рынке используют 68% россиян. В ноябре прошлого года доля спроса на семейную ипотеку среди всех льготных программ была минимальной –– 38,5%. А теперь семейная ипотека занимает доминирующее положение среди всех льготных ипотечных программ.

Ранее, 7 декабря, глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что Минфин РФ внес предложения для «охлаждения» льготной ипотеки. Он подчеркнул, что ведомство является регулятором ипотечного рынка и поэтому должно принимать взвешенные решения.

Накануне источник «Известий» сообщал, что для семейной ипотеки под 6% годовых и ипотеки для новых регионов под 2% размер первоначального взноса повышаться не будет, он останется на уровне 20 и 10% соответственно. Планируется оставить неизменным в размере 20% и первый взнос при использовании семейной ипотеки. Для остальных видов ипотеки, субсидируемой властями, по информации «Известий», требование по собственному взносу может быть увеличено с 20 до 25%.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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